Lounští v Teplicích v říjnu ztratili zápas o pět bodů, svému soupeři proto chtěli prohru oplatit. Do utkání vstoupili ve velkém stylu. Díky třem trojkám z ruky Martina Jakeše vedli po první čtvrtině zaslouženě o 11 bodů. I ve druhé části hry se domácím dařilo a před změnou stran měli stále desetibodový náskok. Hostům se vůbec nedařily trestné hody, což pomohlo kompenzovat střelecký výpadek domácích v závěru poločasu.

Vedení si Louny držely až do 25. minuty. Od té doby až do konce třetí čtvrtiny zaznamenaly pouhopouhé 4 body a jejich vedení se smrsklo na rozdíl pěti bodů.

Hned v úvodní minutě závěrečné části dali domácí 6 bodů a vypadalo to, že si dojdou v poklidu pro vítězství, jenže pak hosté zaznamenali 11 bodů, díky čemuž skóre srovnali na 59:59. Do konce utkání byly ještě čtyři minuty. Důležité dva body dal za domácí Jakeš a na druhé straně Kubizňák neproměnil ani jeden ze tří trestných hodů. Pak přišly velké chvíle Štěpána Kocourka. Ještě před ním proměnil dva trestné hody Vacek a pak si došel pro tři fauly hodně aktivní Kocourek a připsal si důležitých 5 bodů ze šesti hodů. Tepličtí Wiedner a Mašek byli úspěšní pouze na 50%, to rozhodlo. Hosté si ještě 1,8 sekundy před koncem vzali oddechový čas, ale jejich střelecký pokus hned po rozehrání body nepřinesl.

„Čekali jsme vyrovnaný zápas, jak už to s Teplicemi bývá, ale že to bude až do samotného konce, jsme nečekali. Ani jednomu z nás už o nic nešlo. Pozice v tabulce se nezmění, každý pak budeme v jiné skupině. Dnes nám výhru vystřílel z trestných hodů dorostenec Štěpán Kocourek. Od něho jsme čekali, že se předvede. Ostatní dorostenci jsou ještě trochu nejistí před zkušenými soupeři, ale nyní nás čekají dva slabší soupeři, tak dostanou více prostoru,“ hodnotil po utkání hrající trenér Jakub Hnátek.

Louny nastoupí 13. prosince v Roudnici a základní část uzavřou na domácí palubovce 10. ledna s Chomutovem.

BA Louny – BK Teplice 66:64 (21:10, 36:26, 51:46)

BA Louny: Jakeš 23 (5x 3 body), Vacek 13, Peterka 10, Hnátek 7 (1x 3 body), Š. Kocourek, Vít 4, Kučera 2, Polcar 2, Grundza, Filipčuk.

BK Teplice: Eisner 20 (3x 3 body), Kubizňák 16 (4x 3 body), Klemsa 8, Šťovíček 7 (1x 3 body), Mašek 5, Wiedner 4, Suska 2, Gaisler 2, Piskač.



Jaroslav Tošner