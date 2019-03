Nejprve Žatec v nepovedeném duelu prohrál vysoko 0:11 s domácím celkem Dynamo DDM Teplice. Poté přišel na řadu souboj s kadaňskými Katy. Jazzmani v průběhu utkání vedli 3:1, góly dávali Kučera, Halíř a Hotový. Nakonec ale na ukazateli skóre svítilo 3:5, Kadaň totiž začala využívat své šance, Jazzmanům se naopak v koncovce přestalo dařit. Střetnutí s Libercem přineslo na závěr turnaje Žatečanům radost. Svěřenci trenéra Martina Ligdy předvedli nejlepší výkon dne. Přestože Liberec jejich náskok smazal, v závěru vítězství strhli na svou stranu. Dva góly dali Kučera a Hotový, jednou se trefil Halíř.



„První zápas se nám nepovedl, soupeř byl lepší a my všude pozdě. Zbylé dva zápasy už ale byly o něčem jiném. Jen škoda dobře rozehraného utkání s Kadaní, tam nám chyběla trocha štěstí, ale zase jsme si ho vybrali proti Liberci. Na to, že nejeli čtyři hráči ze základní sestavy, tak kromě prvního nepovedeného zápasu musím kluky pochválit. Nečekal jsem, že z druhého koše přivezeme vítězství,“ usmíval se Ligda po návratu z útulné teplické sportovní haly Na Stínadlech do Žatce.



Sestava žateckých Jazzmanů v Teplicích: Bolha, Hrnčeřík - Kučera(3+1), Hotový(3+2), Halíř(2+1), Modroczki (0+1), Žitný, Patras, Merkl, Bešík, Hrabačka, Týř, Kolárik, Dědek.



Přípravky Žatce hrály domácí turnaj, na který přijely týmy Děčína a Podbořan. S Podbořany Žatec remizoval 5:5, Děčín blue porazil 10:6, Děčín white 10:8.



Autor: Ondřej Holl