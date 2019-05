Louny – Jubilejnímu 30. ročníku silničního běhu na patnáctikilometrové trati mezi Počerady a Louny s názvem Memoriál Karla Raise letos nepřálo počasí. Ani startovní listina neobsahovala zvučná jména. Přesto mohou být pořadatelé spokojeni, padl totiž letitý traťový rekord v kategorii žen. Navíc se na trati poprvé představili koloběžci, kteří bojovali o body do národního poháru.

Jako první odstartovali účastníci lidového běhu, na které čekal okruh v parku T.G.M. V době, kdy ještě nebyli v cíli poslední účastníci tohoto běhu, už vyráželi ze startovní čáry na okraji obce Volevčice závodníci na patnáctikilometrovou trať. Nejrychlejšími jsou handbiky. Letošní závodní pole 20 jezdců bylo složeno z velké většiny z česko-slovenských závodníků. Jako první vjel do cílové rovinky před hlavním pavilónem Miroslav Šulc z Handbike ČR s časem 21:51:18 min., následovaný Danielem Kuklou reprezentující Handbike Team Slovakia. Na sedmém místě projel cílem ironman Zbyněk Švehla na svém novém ručním kole, které si pořídil na místo původního (to mu neznámí zloději odcizili z jeho auta). Nejrychlejší ženou na handbiku byla Kateřina Antošová před stále usměvavou Aničkou Oroszovou z Košic.



Druhou nejrychlejší kategorií byli bruslaři na inlinech. Prvním z nich byl Jonáš Cícha v čase 26:34:60 min. Půl hodiny po startu přijel do cíle první koloběžec. Tím se stal mistr republiky Michal Kulka s časem 30:01:01, čímž stanovil traťový rekord této kategorie.



Trať začal zkrápět nepříjemný studený déšť, ale diváci, kteří si našli cestu do parku, čekali netrpělivě na první běžce. Největšími favority byli keňští vytrvalci, což se potvrdilo. S výrazným náskokem proběhl jako první cílem Tuei Hosea Kiplagat časem 0:44:42 před svým krajanem Wambua Elijag mutuku. Jako třetí v absolutním pořadí a první ženou v cíli byla Korir Caroline jebet. Všichni tři z Benedek Team. Svým časem 49:37 min. prolomila padesátiminutovou hranici a zároveň překonala rekord Petry Kamínkové z roku 2003 (50:07 min). Mezi 73 muži doběhl na krásném 6. místě Filip Havel z BK Louny. Vůbec nejstarším účastníkem byl Vítězslav Kantech, ročník narození 1935, jemuž v cíli naměřili čas 1:23:05 hod.



Autor: Jaroslav Tošner