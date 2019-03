Základní škola Postoloprty, která sport miluje, je jednou z nich. Po sportovní stránce neskutečně aktivní škola, ve které děti vede k aktivitě neúnavná učitelka tělesné výchovy Monika Schubertová, byla rukou moderního pětibojaře Davida Svobody, olympijského vítěze z Londýna 2012, vylosovaná z nejúspěšnějších škol Ústeckého kraje jako jeho jediný zástupce.

A právě Svoboda do postoloprtské základy coby ambasador programu společně s týmem Sazka Olympijského víceboje zavítal.

„Postoloprtská škola je s námi od začátku projektu Odznaku všestrannosti. Patří k těm nejaktivnějším, a to hlavně díky paní učitelce Schubertové, která vede nespočet kroužků zaměřených na různé pohybové aktivity. Je to opravdu příkladná škola, která má sport moc ráda. Byli jsme rádi, když byla vylosována, protože ona si to opravdu zaslouží,“ tvrdí Štěpán Janáček, sportovní manažer Sazka Olympijského víceboje, v minulosti úspěšný atlet, trojnásobný účastník letní olympiády.

Svobodu už mezi dveřmi vítaly nadšené děti. Se sympatickým sportovcem si střihly nejen už několik let populární Olympijský trénink, ale také si před zraky postoloprtského starosty Zdeňka Pištory, bývalého tělocvikáře, vyzkoušely hry inspirované v úvodu zmiňovaným mezinárodním programem Playdagogy. Jeho náplní je vzdělávání k olympijským hodnotám formou pohybových her, kdy si děti nejen zasportují, ale naučí se něco o hodnotách, jako je přátelství, respekt, výjimečnost nebo jaké je sportovat s handicapem. Iniciativa vznikla ve Francii v souvislosti s chystanými Olympijskými a Paralympijskými hrami v Paříží. Cílem je do roku 2024 rozšířit povědomí o olympijských hodnotách mezi dětmi v různých evropských zemích a změnit jejich pohled na děti s handicapem.

„Snažíme se vše s dětmi mezi jednotlivými hrami probírat, aby to nebylo jen o té aktivitě samotné, ale odnesly si z naší návštěvy i něco nového do života. Každá z her poukazuje na osobnost dítěte – při slepém slalomu bylo dobře vidět, kdo je týmový a svého spoluhráče se snaží navigovat a kdo je spíše individualista a chce hlavně vyhrát nehledě na „hendikep“ kamaráda,“ nastínil Janáček. „Myslím, že řada dětí pochopila, že i s hendikepem se dá sportovat a žít. Právě takové poznání je smyslem naší akce,“ přidává.

„Já jsem z celé akce naprosto nadšená. Už v minulosti jsme něco podobného zažili, to k nám zavítala Šárka Kašpárková. Tohle bylo perfektní. Celý život jsem se snažila sportovat, ale nikdy jsem neměla možnost mít takový zážitek, jaký díky ČOV mohly děti teď zažít. Moc se jim to líbilo, celý trénink si náramně užily,“ pochvaluje si Schubertová. „Na tvářích dětí jsme hned poznali, že byla akce úspěšná. S ambasadorem Davidem Svobodou to byla trefa do černého. Děti vycítily, že je přátelský a bezprostřední, dal jim velkou motivaci do jejich dalšího sportování,“ potvrzuje Janáček.

Postoloprtskou školu čeká brzy okresní kolo Odznaku všestrannosti, který je také součástí Sazka Olympijského víceboje, ještě dlouho ale bude mít Schubertová a její svěřenci v hlavě Olympijský trénink s Davidem Svobodou. „V současné době se říká, že mládež upadá, že nikdo nechce cvičit. My jdeme opačnou cestou, zájem o sport je v Postoloprtech velký. Není to tak, že bychom děti do sportu nutily, ony sami chtějí. A to nás těší nejvíce,“ hřeje Schubertovou.