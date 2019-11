Louny od úvodního vhazování tahaly za kratší konec. Po pěti minutách hry měl Most šestibodový náskok, který si udržel až do konce první čtvrtiny. Mezi střelce se z domácích zapsali pouze dva - Jakeš s Vackem.

Ani druhá čtvrtina nepřinesla lounským barvám zlepšení. Hosté svůj náskok zaokrouhlili na deset bodů.

Druhý poločas začali domácí mohutným náporem, dařilo se jim i střelecky. Na trojku Hnátka navázal čtyřmi body Peterka a rázem bylo na lounské střídačce veseleji. Jenže přišly zbytečné ztráty a soupeř se začal opět bodově vzdalovat.

Největší drama přinesla závěrečná čtvrtina. Desetibodovou šňůrou se Louny dotáhly ve 35. minutě hry na rozdíl jediného bodu, bylo to 56:57. Hala bouřila a fanoušci hnali svůj tým do útoku. Jenže místo náporu přišel totální střelecký výpadek. Mostečtí ho využili a dovedli zápas do vítězného konce. V závěru, za rozhodnutého stavu, dostali na straně domácích příležitost mladí hráči ze střídačky.

Baník si tak udržel svou neporanitelnost. V příštím kole jedou Louny do Mostu, kde budou hosty B týmu Baníku, který je na posledním místě tabulky.

„Most má kvalitnější střídačku. Nám to bohužel přestalo v závěrečné čtvrtině padat, ale doufáme, že diváci byli spokojeni a viděli solidní basketbal. Naši mladí hráči sesbírali nějaké zkušenosti, které se jim budou hodit v důležitém utkání v Chomutově. Je v nich naše budoucnost,“ hodnotil po zápase hrající trenér Jakub Hnátek. „Most nás přehrál nejen kvalitou, ale také nás převálcoval váhově,“ doplnil s úsměvem Martin Jakeš, který hned několikrát okusil tvrdost palubovky po zákrocích hráčů Baníku.

BA Louny – BK Baník Most A 65:75 (15:21, 28:38, 44:53).

BA Louny: Jakeš 18 (3x 3 body), Vacek 15, Peterka 13, Hnátek 6 (1x 3 body), Vít 6, Š. Kocourek 5 (1x 3 body), Moravec 2, Filipčuk, Grundza, Kučera.

Baník Most: Plodek, Belimov, Kotiš, Dvořák, Rosenbaum, Bravený, Čmolík, Tůma.



Jaroslav Tošner