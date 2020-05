Závod se konal ještě za poměrně přísných vládních nařízení, kterým museli pořadatelé vyhovět. “Rozdělili jsme starty do třech skupin, aby nás na místě nebylo mnoho, takže v deset běželi ti nejmenší závodníci, v jedenáct starší děcka a od dvanácti se konal hlavní závod. Prezentace byla na dvou místech, byla připravena i dezinfekce, pořadatelé a fandové měli roušky a po doběhnutí startující hned jeli domů. Ani jsme neměli občerstvení, neplatilo se startovné. Udělali jsme zkrátka vše pro to, abychom dodrželi nařízení,” líčí Hřích.

Závod, který spadal do Lounského běžeckého poháru, měl v každé kategorii zastoupení. Silná prý byla kategorie mužů “B” I ta dětská na šesti set metrové trati. “Všichni běžci měli v hlavním závodu výborné časy. Bylo vidět, že se v nouzovém režimu trénovalo.”

I Jan Hřích se pustil do závodění. “Je to moje srdeční záležitost, ten okruh je krásný. Já toho na něm v době, kdy jsem aktivně závodil, naběhal spoustu. Teď tu trénují naši atleti v přípravě. Ten okruh jim hodně dá, je totiž nejen krásný, ale i náročný.”



Hřích se pustil i do bližšího popisu trati. “Je tam hodně úseků, které startujícím dělají problémy. Já osobně bych vybral dva: po startu se běží cca 800 metrů z kopce a následuje dvoustovka, takové prudší stoupání. Když to přepálíte, tak vás bolí zbytek závodu. Další nepříjemný úsek je od Čertova kamene, kde je táhlé stoupání o délce zhruba šest set metrů. I tady to nesmíte přepálit, jinak vás to dodělá, a to máte za sebou teprve tři kiláky,” usmívá se zkušený kouč.

V neděli ho potěšili i jeho svěřenci. “Věděli, co je čeká, měli naběháno,” chválí Hřích, desátý v nabité kategorii “B”. Kromě toho, že sám závodil, dohlížel na průběh závodů. “Jinak ale vše bylo v režii týmu - trenérek Ireny Vávrové a Ivy Pelánové, které měly na starost samotný chod závodu. Manželka s tchýní také přiložily k ruce dílu, zajistily ceny a pomohly s organizací. Rád bych všem tímto poděkoval.”

Od června čeká lounské atlety závodění na oválu. “Zároveň se budeme věnovat přespolním běhům. Jsme připraveni i na ovál, závodů bude plno,” těší se Jan Hřích.

Rodiče s dětmi (hoši) – roč. 2015 a mladší (100m):

1. místo - Ondřej Műndl, roč. 2015 Louny - 20 bodů

2. místo – Jindra Valoušek, roč. 2015 Zichovec - 18 bodů

3. místo – Jakub Műndl, roč. 2017 Louny - 17 bodů

Rodiče s dětmi (dívky) – roč. 2015 a mladší (100m):

1. místo – Linda Blažková, roč. 2015 B.S. Žatec - 20 bodů

Broučci (hoši) – roč. 2013-2014 (100m):

1. místo – Marek Veverka, roč. 2013 AK Duchcov - 20 bodů

2. místo – Jakub Slavík, roč. 2014 Louny - 18 bodů

3. místo – Matouš Polcar, roč. 2014 Postoloprty - 17 bodů

4. místo – Tomáš Ullrich, roč. 2014 B.S. Žatec - 16 bodů

Berušky (dívky) – roč. 2013-2014 (100m):

1. místo – Eliška Janíková, roč. 2013 B.S. Žatec - 20 bodů

2. místo – Adéla Sailerová, roč. 2013 AK Duchcov - 18 bodů

3. místo – Ella Schubertová, roč. 2013 Postoloprty - 17 bodů

4. místo – Adéla Bauerová, roč. 2013 B.S. Žatec - 16 bodů

5. místo – Sára Hottmarová, roč. 2014 AK Louny - 15 bodů

Minipřípravka (hoši) – roč. 2011-2012 (200m):

1. místo – Dominik Varchola, roč. 2012 AK Louny - 20 bodů

2. místo – Michal Šupol, roč. 2012 B.S. Žatec - 18 bodů

3. místo – Štěpán Blažek, roč. 2011 B.S. Žatec - 17 bodů

Minipřípravka (dívky) – roč. 2011-2012 (200m):

1.-2. místo – Elen Hottmarová, roč. 2012 AK Louny - 19 bodů

Sofie Šrámková, roč. 2012 AK Louny - 19 bodů

3. místo – Veronika Fefrčíková, roč. 2012 AK Duchcov - 17 bodů

Přípravka (hoši) – roč. 2009-2010 (600m):

1. místo – Matěj Smetana, roč. 2009 AK Louny - 20 bodů

2. místo – Vojtěch Janík, roč. 2010 B.S. Žatec - 18 bodů

3. místo – Samuel Varchola, roč. 2009 AK Louny - 17 bodů

4. místo – Lukáš Mencl, roč. 2010 B.S. Žatec - 16 bodů

5. místo – Pavel Smek, roč. 2010 B.S. Žatec - 15 bodů

6. místo – Jan Valenta, roč. 2009 AK Duchcov - 14 bodů

7. místo – Radek Vaník, roč. 2010 AK Duchcov - 13 bodů

8. místo – Arnošt Slaměník, roč. 2009 AK Duchcov - 12 bodů

9. místo – Ondřej Sailer, roč. 2009 Lahošť - 11 bodů

Přípravka (dívky) – roč. 2009-2010 (600m):

1. místo – Ela Lošťáková, roč. 2009 AK Louny - 20 bodů

2. místo – Šárka Škuthanová, roč. 2010 AK Duchcov - 18 bodů

3. místo – Šárka Suchá, roč. 2010 AK Louny - 17 bodů

4. místo – Barbora Ullrichová, roč. 2009 B.S. Žatec - 16 bodů

5. místo – Iva Blažková, roč. 2009 B.S. Žatec - 15 bodů

6. místo – Tereza Fišerová, roč. 2009 AK Louny - 14 bodů

7. místo – Tereza Nosová, roč. 201009 AK Duchcov - 13 bodů

8. místo – Tereza Bauerová, roč. 2009 B.S. Žatec - 12 bodů

9. místo – Nikola Balatková, roč. 2009 B.S. Žatec - 11 bodů

10. místo – Natálie Schmeidová, roč. 2009 B.S. Žatec - 10 bodů

Sprinterská kategorie - ženy (200m):

1. místo – Barbora Pelánová, roč. 2009 AK Louny - 20 bodů

2. místo – Klára Prusíková, roč. 2008 ELNA Počerady - 18 bodů

3. místo – Eliška Janíková, roč. 2013 B.S. Žatec - 17 bodů

Sprinterská kategorie - muži (200m):

1. místo – Radek Vaník, roč. 2010 AK Duchcov - 20 bodů

2. místo – Jan Valenta, roč. 2009 AK Duchcov - 18 bodů

3. místo – Jakub Parkman, roč. 2009 AK Louny - 17 bodů

4. místo – Tomáš Laurich, roč. 2009 AK Louny - 16 bodů

5. místo – Vojtěch Janík, roč. 2010 B.S. Žatec - 15 bodů

6. místo – Michal Šupl, roč. 2012 B.S. Žatec - 14 bodů

7. místo – Pavel Smek, roč. 2010 B.S. Žatec - 13 bodů

Mladší žáci – roč. 2007-2008 (5500m):

1. místo – Josef Eliáš, roč. 2008 AK Duchcov 26:35 - 20 bodů

2. místo – Karel Parma, roč. 2008 AK Louny 29:52 - 18 bodů

Mladší žákyně – roč. 2007-2008 (5500m):

1. místo – Anežka Belanová, roč. 2008 AK Louny 36:24 - 20 bodů

Starší žáci – roč. 2005-2006 (5500m):

1. místo – Tomáš Herink, roč. 2005 AK Louny 23:35 - 20 bodů

2. místo – Jiří Smetana, roč. 2006 VKO Louny 23:56 - 18 bodů

3. místo – Ondřej Valoušek, roč. 2006 AK Louny 24:24 - 17 bodů

4. místo – Adam Czervoniak, roč. 2006 AVZO Raná 39:12 - 16 bodů

Starší žákyně – roč. 2005-2006 (5500m):

1 .místo – Veronika Vávrová, roč. 2006 AC TEPO Kladno 23:48 - 20 bodů

Muži “A“ – roč. 2004 a 1981 (5500m):

1. místo – Pavel Štajnc, roč. 1984 BK Louny 19:41 - 20 bodů

2. místo – Martin Česal, roč. 1988 Atletika Litvínov 19:47 - 18 bodů

3. místo – Jiří Zelenka, roč. 2000 AC TEPO Kladno 19:55 - 17 bodů

4. místo – Jan Hřích, roč. 2003 AC TEPO Kladno 20:28 - 16 bodů

5. místo – Pavel Petrik, roč. 1985 Louny 31:00 - 15 bodů

Muži “B“ – roč.1980 a 1961 (5500m):

1. místo – Michal Šupl, roč. 1976 Sweep Sport 20:43 - 20 bodů

2. místo – Lukáš Eliáš, roč. 1980 Běkodo Teplice 20:47 - 18 bodů

3. místo – Pavel Vodička, roč. 1964 Most 22:12 17bodů

4. místo – Michal Stumpf, roč. 1980 M.E.N. run team 22:26 - 16 bodů

5. místo – Jiří Hampjes, roč. 1978 Most 22:58 - 15 bodů

6. místo – Tomáš Jílek, roč. 1980 Havraň 24:46 - 14 bodů

7. místo – Petr valoušek, roč. 1979 Zichovec 25:00 - 13 bodů

8. místo – Jiří Smetana, roč. 1974 Louny 26:47 - 12 bodů

9. místo – Tomáš Vokrouhlík, roč. 1972 Senkov 27:00 - 11 bodů

10. místo – Jan Hřích, roč. 1973 AK Louny 28:06 -10 bodů

11. místo – Martin Slavík, roč. 1973 Louny 34:12 - 9 bodů

12. místo – Josef Czervoniak, roč. 1974 AVZO Raná 39:14 - 8 bodů

Muži „C“ – roč. 1960 a starší (5500m):

1. místo – Miroslav Bartoš, roč. 1953 BK Louny 25:29 - 20 bodů

Ženy „A“ – roč. 2004 - 1986 (5500m):

1..místo – Eliška Zahrádková, roč. 2003 AC TEPO Kladno 22:51 - 20 bodů

2. místo – Natálie Knorová, roč. 2004 AK Louny 28:18 - 18 bodů

3. místo – Lucie Smeková, roč. 1986 B.S. Žatec 28:33 - 17 bodů

4. místo – Kateřina Graslová, roč. 1992 Postoloprty 31:00 - 16 bodů

5. -6. místo – Kateřina Bachová, roč. 2004 AK Louny 34:31 - 14,5 bodů

Tereza Sajdlová, roč. 2004 AK Louny 34:31 14,5bodů

Ženy „B“ – roč. 1985 a starší (5500m):

1. místo – Kateřina Brettschneiderová, roč. 1973 Atletika Litvínov 24:31 - 20bodů

2. místo – Věra Mrnková, roč. 1972 BK Louny 29:14 - 18 bodů

3. místo – Petra Czervoniak, roč. 1978 AVZO Raná 35:00 - 17 bodů