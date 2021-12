K utkání sedmého kola oblastní basketbalové ligy přijel do Loun rezervní tým Teplic. Ten zatím nepoznal radost z výhry a poražen odjel i z Loun. Domácí tak stále jako jediný celek soutěže drží neporazitelnost a s plným bodovým ziskem jsou na čele tabulky.

Louny (v bílém) v zápase s teplickým béčkem. | Foto: Jaroslav Tošner

Úvod utkání domácím příliš nevyšel a hosté favorita, který nastoupil bez dvou zraněných nejzkušenějších hráčů Jakeše a Hnátka, dokonale zaskočili. Od končící čtvrté minuty se ujali vedení a to drželi až do 9. minuty. To hosté vedli 18:11, což diváci v Lounech už hodně dlouho neviděli. V poslední minutě však Teplice nebodovaly a koše padaly pouze na jejich straně. Devět sekund před koncem sice neproměnil Ondra Kocourek dva trestné hody, ale Kučera si stáhl odražený míč a dvěma body poslal Louny do jednobodového vedení.