Podruhé uspořádal promotér Lukáš Konečný galavečer pod hlavičkou Save Boxing. Tentokrát v sále hotelu Clarion v Ústí. A opět se bylo nač dívat. Největším tahákem bylo utkání ve střední váze, ve kterém nakonec ústecký bijec Viktor Agateljan nestačil na Tomáše Bezvodu a přišel tak o mistrovský pás.

Jeden z nejoblíbenějších českých boxerů poslední dekády potvrdil, že se na odvetu s Viktorem Agateljanem (9-2, 5 KO) připravil opravdu svědomitě. Precizně. Přesto to v polovině duelu vypadalo, že nakonec ten bude mít stejný průběh jako loni v září.

Čtyřiatřicetiletý bijec přezdívaný „El Magico“ sice tentokrát neodcházel kondičně, to jen jeho o osm let mladší rival opět začal zvyšovat obrátky, přitvrdil. Jenže tuto sobotní noc nakonec neměl v očích slzy štěstí, ale zklamání. Bezvoda dokázal zvýšení tempa rivala ustát, poslední dvě kola vyhrál, což se nakonec ukázalo klíčové.

Bodoví rozhodčí totiž rozhodli následovně: 97-94, 97-93 a 95-96. Autor těchto řádku tento duel opět nabodoval od komentátorského pultíku jinak (94-96), což ale na výsledku nic nemění.

„Dělal málo, viděl jsi to sám. Vzal jsem si tam jedno odpočinkové kolo, kdy mě i chytil skvělým úderem na spodek, ale vyhrál jsem zaslouženě, děkuji všem, co při mně stáli. Teď nechci o boxu alespoň měsíc slyšet,“ usmíval se s mistrovským pásem ve své moci Bezvoda, než se vydal na cestu domů do Znojma, aby jej tam už v neděli nad ránem ukázal boxerským nadějím a parťákům z místního klubu.

„Nechci, aby to znělo k Tomovi neuctivě, není to jeho vina, ale já dneska odmakal ten zápas na dvacet procent, klidně bych teď a tady dal odvetu, dalších deset kol. Je to strašný pocit, mám o čem přemýšlet, jsem strašně zklamaný, určitě budu chtít tento duel ještě jednou,“ smutnil šestadvacetiletý ústecký bijec.

Po sobotě také známe dalšího českého. Nového. Sedmadvacetiletý Ondřej Budera (15-21-1, 8 KO) na třetí pokus odvezl směr Pardubice pás tuzemského krále polotěžké váhy, když v zajímavém, desetikolovém duelu přetlačit svého vrstevníka Michala Rybu (6-4, 5 KO). Oba ale ukázali, že se v posledních měsících výrazně posunuli vpřed. A to po všech stránkách.

Vlastně až na pár výjimek v čele s Vasilem Ducárem a Pavlem Šourem, který se chystá na zámořskou misi, byla v sobotu večer na severu Čech celá tuzemská boxerská elita. A dle toho také akce probíhala. Navíc, ostudu neudělali ani slovenští hosté. Ba, naopak.

Ve skvělém světle se opět převedl mladý brněnský talent Miloš „Banán“ Beránek (2-0). Ano, ani tentokrát nezapsal knockoutové vítězství, v devatenácti letech ale zaujal. Bavil. Tedy diváky u streamu a zhruba stovku pozvaných hostí v sále, Reného Molíka (3-10-1, 2 KO) – svého soupeře – už asi méně.

Blízko velmi cennému skalpu byl další bijec z tohoto města – Pavel Albrecht (8-11, 6 KO). David Bauza (7-8-3, 3 KO) dlouho neboxoval, vlastně už více než dva roky, přesto má daleko více zkušeností než bijec přezdívaný „Buldozer“.

To se také v ringu projevilo. Právě ony zkušenosti „Kubánské kočce“ pomohly k těsnému triumfu, který nakonec neohrozil ani bodový odečet kvůli opakovaným úderům pod pás. Oficiální verdikt zněl 2x 38-37 a 36-39 pro vítěze, autor tohoto článku viděl vyhrát poměrem 38-37 (právě kvůli onomu odečtu) Albrechta.

Utahané vítězství zapsal Tomáš Ivachov (6-0, 3 KO), který se snažil Slováka Michala Gazdíka (6-12, 4 KO) knockoutovat snad každým úderem, místo toho se ale zbytečně vyčerpával. Jak sám přiznal, na soupeře před zápasy nekouká, a tak nevěděl, že Gazdíka dosud ukončil jen Libyjec Malik Zinad (17-0, 15 KO), současná osmadvacítka světového žebříčku polotěžké váhy.

To, co se nepovedlo Gazdíkovi, vyšlo jeho krajanovi Jozefu Jurkovi (7-2, 5 KO). Slovenský sympaťák se také snažil každým úderem Stanislava Eschnera (14-16-1, 7 KO) poslat k zemi. Nakonec se dočkal v pátém kole poté, co jej poprvé posadil na zadek už s gongem oznamujícím závěr druhé tříminutovky.

Ze země na východ od našich hranic pochází také Martin Parlagi (26-5-1, 14 KO), který ale žije většinu dospělého života v Česku. Také on nakonec slavil. Poprvé po sérii tří proher v řadě a před plánovanou operací ramene, když mimo jiné i kvůli tomuto problému začal boxovat v otočeném gardu. A Nikaragujce Felixe Garciu (7-2-1, 3 KO) nakonec jako levák celkem snadno zdolal 3-0 na body (60-55, 2x 59-55). Ten jen, aby dopadla dobře operace a mohlo se na tento triumf navázat…

Na co navazovat má také Václav Pejsar (16-11, 14 KO), který změnil předzápasové rituály, ovšem ty v ringu nikoliv – opět jeho zápas skončil knockoutem, po sérii dvou expresních proher ale tentokrát slavil on.

ANTONÍN VAVRDA