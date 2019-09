Bodů se nedočkali ani v prvním domácím utkání, když nestačili na hosty z Děčína. K porážce 2:7 přispěly i tři využité přesilovky soupeře.

První domácí utkání Lokomotiva nezačala dobře. Hosté se ujali vedení už ve 4. minutě, když Fidler prostřelil Frajta. Stejný hráč pak využil nabídnutou výhodu přesilové hry a zvýšil na 2:0 pro hosty. Hosté využili i druhou početní výhodu, když se po pěkné rychlé akci prosadil Vybíral. Domácí se nakonec dočkali snížení po střele Michala Fürstla.

Hned na začátku druhé třetiny šel na trestnou lavici za zdržování domácí Laurich a i třetí přesilovku Děčínští využili. Tentokrát se již po 24 sekundách trefil Vlček. Domácí byli sice již v plném počtu, ale za 12 sekund opět inkasovali, tentokrát z hole Pilka. Skóre druhé třetiny pak uzavřel hostující Bořuta.

Do třetí části hosté vystřídali brankaře, do klece šel Simon Trapani. V 55. minutě měl Děčín výhodu trestného střílení, ale Pilek z něho skórovat nedokázal. Minutu na to však dal sedmou branku hostujícího celku Bořuta. Domácí dokázali výsledek ještě kosmeticky upravit sekundu před závěrečným hvizdem gólem Linky.

V dalším kole nastoupí Louny 28. září v Teplicích, proti tamnímu celku Florbal.

„Četná oslabení nás stála naději na lepší výsledek. Hráče bych pochválil za nasazení i za rozhodnutého stavu. Děkuji našim fandům za super atmosféru a podporu i přes nepříznivý vývoj,“ uvedl trenér domácích Jiří Lindner.

Trenér vítězného týmu Vážný měl o příčinách úspěchu svého celku jaso „Soupeře jsme přestříleli, dali jsme víc gólů proto jsme zvítězili,“ shrnul lakonicky kouč Děčína.

Jaroslav Tošner