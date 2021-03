„Zvládli jsme to. Na Brno jsme se připravovali jako na ligu a jsem rád, že dál hrajeme na obou frontách – v lize i v poháru. V lize máme záchranářské starosti, pohár může být příjemnou třešničkou na dortu, nejsme pod tlakem. V dalším kole chceme dobrý los, což znamená, že chceme hrát doma. A chceme postoupit dál!“ měl po poměrně bezproblémovém postupu trenér „sklářů“ Radim Kučera důvod ke spokojenosti.

Po prvním poločase, který byl na tradičně těžkém teplickém terénu nezáživný, se domácí celek rozehrál k dobrému výkonu. Navíc ho podpořil dvěma góly.

Ten první dal v 59. minutě krásnou ránou k tyči Vukadin Vukadinović, druhou branku zaznamenal v 71. minutě Ladislav Kodad, překvapivé jméno v základní sestavě „žlutomodrých“.

„Já jsem měl být jen na lavičce. Ale zranil se Radosta, tak jsem dostal šanci. Dát gól za Teplice v prvním utkání, které jsem za ně hrál od začátku, je skvělý pocit, úplně se mi rozzářil úsměv,“ glosoval muž, který před několika nemálo lety hostoval v Litoměřicku, kde hrál převážně za béčko krajský přebor.



Právě on patří k několika hráčům, které kouče Radima Kučeru ve středu velmi příjemně překvapili svým výkonem. „Odjezdil to, byl nebezpečný,“ ocenil lodivod Severočechů. Vyzdvihl také brankáře Grigara nebo Knapíka, který se vrátil po vleklém zranění. „Ale dobře hráli i ostatní. Jen mě mrzí, že nedal gól Řezníček, ten potřebuje psychickou vzpruhu právě v podobě branky. Je to u něj právě o jednom gólu, který mu tam spadne.“



Kučera poslal na hřiště řadu hráčů, kteří do ligových bojů zasahovali v minulých zápasech jen sporadicky. Na tiskové konferenci ale vyloučil, že by někoho šetřil. „Nekalkulovali jsme s tím, že chceme někoho šetřit. Ale máme zdravý a široký kádr. Proto jsme dali šanci těm, které jsme chtěli vidět. A bylo to dobré, kluci to nepodcenili, hráli dobře do defenzivy a ve druhém poločase i do ofenzivy,“ vysvětlil svůj záměr.



V sobotu Teplice čeká důležitý domácí ligový souboj s Opavou.

FK Teplice – Zbrojovka Brno 2:0 (0:0). Branky: 59. Vukadinovič, 71. Kodad. Rozhodčí: Pechanec – Vaňkát, Volf. ŽK: Mareček, Kučera – Sedlák. Bez diváků. Teplice: Grigar – Hyčka, Knapík, Ljevakovič (58. T. Kučera), Droehnle – Mareček – Kodad, Žitný, Trubač (81. Fortelný), Vukadinovič (81. Macej) – Řezníček (81. Vachoušek). Trenér R. Kučera. Brno: Šustr – Hlavica, Pernica, Šural (77. Endl) – Štepanovský (60. Pachlopník), Bariš (60. Sedlák), Texl (67. Jambor), Šumbera, Záhumenský – Fila, Přichystal (67. Aldin). Trenér: Dostálek,