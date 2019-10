Basketbalisté Teplic v Severočeské lize porazily Louny. Na Letné se hrálo zajímavé utkání, které domácí tým překlopil na svou stranu po nepříliš dobrém úvodu.

Teplice - Louny (červené dresy) | Foto: Deník/František Bílek

Severočeská liga basketbalistů má za sebou tři kola. Týmy jsou nově rozděleny do tří skupin. Ve skupině A zatím vede áčko Baníku Most, které všechny tři zápasy vyhrálo. Na druhém místě jsou Teplice, které naposledy porazily v okleštěné sestavě celek Basket Academy Louny 87:82. Před vzájemným duelem měly oba kluby na svém kontě po jedné výhře a jedné porážce. V úvodu zápasu to vypadalo, že si bilanci vylepší Lounští. Po první čtvrtině vedli 24:17, poté ale domácí celek ve své Sokolovně Na Letné začal skóre překlápět na svou stranu. Dobře hrající soupeř měl až do konce utkání plno sil, mírně favorizované žlutomodré Teplice pořádně potrápil. Louny jsou v tabulce čtvrté.