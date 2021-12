Po úvodní oťukávací čtyřminutovce to byli domácí, kdo dal první branku, jejím autorem byl Bočánek. Hosté však hned po rozehrání Koníkem srovnali. Lokomotiva šla opět do vedení zásluhou Láníka. Ústí dokázalo nejen vyrovnat, ale do šaten šlo nakonec s dvoubrankovým vedením. Čtvrté brance hostů předcházela tyčka domácí branky.