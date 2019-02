Louny - Basketbalisté Loun už mají za sebou základní část Severočeské ligy. V týdnu odehráli dva zápasy. Nejprve vyhráli v úterní předehrávce posledního kola v Liberci, v pátek doma padli s Mostem.

Do metropole pod Ještědem odjížděli Lounští v osmi hráčích se třemi mladíky a bez větších problémů si odvezli zaslouženou výhru. USK Slavia Liberec – BA Louny 62:78 (14:19 32:30 42:58).



Také do posledního domácího utkání nastoupily Louny v osmi. Navíc kvůli rekonstrukci osvětlení v tělocvičně ZŠ Přemyslovců se museli přesunout do náhradní (ZŠ Kpt. Otakara Jaroše) na druhé straně města.



V utkání sousedů v tabulce byli hosté od samého začátku lepším mužstvem a pouze v závěru třetí čtvrtiny dovolili domácím se bodově trochu přiblížit.



Závěrečnou část už ale opět měli plně pod kontrolou a připsali si tak zaslouženě dva body do tabulky.



„Nebyl to špatný zápas. Šanci dostali zase mladí. V letošní sezóně jsme jim dali maximum prostoru, na jejich hře je to vidět. Zlepšují se zápas od zápasu. Kluky čeká v květnu kvalifikace o celostátní ligu, zkušenosti mezi dospělými jsou proto pro ně k nezaplacení. Teď budeme hrát nadstavbu, utkáme se silným Děčínem, protože s Martinem Jakešem budeme tou dobou ve Spojených státech, bude to našich mladých,“ zhodnotil závěr základní části trenér Jakub Hnátek.



BA Louny – BK Baník Most 72:88 (19:30, 33:56, 56:66).

Sestava a body BA Louny: Vacek 20, Jakeš 17 (5x3 body), Š. Kocourek 12, Hnátek 10, O. Kocourek 7 (1x3 body), Kučera 2, Kocek 2, Krob 2.

Sestava a body BK Most: Rosenbaum 33 (1x3 body), Čmolík 23 (1x3 body), Belimov 14, Plodek 12 (2x3 body), Šička 4, Musil 2, Kotiš, Zuska, Bravený.



