Mezi muži byl nejlepší Matěj Šulc z AK Kladno, jeho čas byl jen jednu sekundu za rekordem trati, která je dlouhá 6 400 metrů. V rámci krajského přeboru se radoval mostecký Žaloudek. Kategorii žen ovládla mostecká Lucie Svobodová, druhá doběhla Adéla Civínová z Bíliny.

Dorostenky běžely na 2700 metrů, diváci viděli velké drama. Zuzana Porubčanová (ELNA Počerady) v závěru soupeřkám ukázala záda, za sebou nechala druhou Petru Helebrantovou (ZŠ Prokopa Holého Louny) a třetí Elišku Zahrádkovou (AK Most).

Krajští přeborníci

Přípravka hoši: Sebránek Bílina, Skokan Rudnice, Valenta Duchcov

Přípravka dívky: Vrbová USK Ústí, Thierbaut Most, Hovorková USK Ústí

Mladší žáci: Švec AK Žatec, Kalazi AK Žatec, Tesner USK Ústí

Mladší žákyně: Vávrová ZŠ Louny, Karfíková ZŠ Louny. Johanová Atletika Litvínov

Starší žáci: Apolen Atletika Kadaň, Hovorka USK Ústí, Ouzký Chomutov

Starší žákyně: Kalibová Most, Křížová Chomutov, Neumanová USK Ústí

Dorostenci: Vostřel AK Žatec, Reich USK Ústí, Hřích ZŠ Louny

Junioři: Pospíšil AK Žatec, Krátký AK Žatec, Zelenka Roudnice

Dorostenky: Porubčanová ELNA Počerady, Helebrantová ZŠ Louny, Zahrádková Most

Juniorky: Pavelková Most, Šimůnková Klášterec

Ženy: Svobodová Most, Civínová Bílina, Křížová Chomutov

Muži: Žaloudek Most, Hýna Most, Česal Litvínov