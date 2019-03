Svěřencům trenéra Kamila Sochora se podařilo uspět, vyhráli 26::25, ale bylo pro více než stovku fanoušků v hale to bylo drama až do poslední vteřiny.

Domácím chyběli Trkovský s Holubcem, kteří si v sobotu coby kmenoví hráči Lovců plnili povinnosti v extraligovém zápase Lovosic v Karviné.

Do zápasu vstoupili jednoznačně lépe hosté, kteří po pěti minutách hry vedli 4:0. V tu chvíli si domácí brali time. Hned po zahájení hry Středočeši přidali další branku, což bylo na ručník, ale hráči Loun se vzchopili a v 7. minutě dali první dva góly, jejich autorem byl Suk. To už hájil domácí svatyni Jeremiáš, který vystřídal Zmatlíka, a hned se uvedl parádním zákrokem, když kryl sedmičku i opakovanou střelu. Po dvaceti minutách na 8:9 snižoval Petr Jahn a Lokomotiva byla zpátky ve hře. Do přestávky chyběly ještě tři minuty, když domácí hráli v oslabení. Jetenský měl míč a tvrdou střelou srovnal na 12:12. Jeremiáš následně kryl protiútok Mladoboleslavských. Poté ještě do půle padla na každé straně jedna branka.

Druhý poločas začínali s míčem hosté, kteří také dali první branku. Louny okamžitě odpověděly a tak to šlo až do 37. minuty, ve které Černý poslal svůj tým poprvé do vedení 18:17. To už byl v brance opět Zmatlík. Předvedl hned několik skvělých zákroků. Brankou Jahna šla Lokomotiva ve 49. minutě do dvoubrankového vedení a trenér Sochor si bral další oddechový čas. Když pak Jetenský zvyšoval na 24:20, zdálo se, že odpor soupeře je zlomen, ale to by byla mýlka. Hosté se postupně dotahovali a tři minuty před koncem prohrávali už jen o gól. V předposlední minutě dával Jetenský důležitou brankou z devítimetrového hodu na 26:24. Ani za tohoto stavu hosté nesložili zbraně. Jejich první útok končil střelou nad branku, jenže domácí přišli v útočné fázi o míč a po brance hostujícího Homolky to bylo zase jen o gól. Do konce chybělo 24 sekund, když si Lokomotiva brala další time. V infarktovém závěru přišla v tahanici o míč a poslední útočnou akci tak měla Boleslav. Jejich trenér si bral 11 sekund před koncem také oddechový čas a rozhodl se odvolat brankaře. Ke střele se jeho svěřenci již nedostali. Byl však pískám faul a hosté již po závěru utkání měli k dispozici devítimetrový hod. Před Zmatlíkovu branku se postavila bílá hradba. Poslední střela šla kolem zdi vedle tyče a mohly tak propuknout oslavy třetí letošní výhry a celkově teprve čtvrté v celém tomto ročníku 2. ligy.

„Bylo to náročné. Po pěti minutách to s námi nevypadalo dobře. Klukům dost dlouho trvalo, než pochopili, že branky budou muset dávat oni a nikdo jiný jim nepomůže. V závěru jsme sice vyrobili několik chyb, ale utkání jsme zvládli a konečně porazili nejméně oblíbeného soupeře,“ hodnotil výsledek trenér Kamil Sochor.

Louny čeká příští týden cesta do Plzně, kde se postaví proti celku vysokoškoláků, což je hratelný soupeř, ale zápas nebude jednoduchý.

TJ Lokomotiva Louny – TJ AŠ Mladá Boleslav 26:25 (13:13)

Sestava a branky Loun: Zmatlík, Jeremiáš – Kunc, Vích, Lacina 1, M. Svoboda 2, T. Svoboda 1, Jahn 5, Vraný 3, Bušek, Suk 4, Jetenský 9, Černý 1.

Sestava a branky Mladé Boleslavi: Kuka – Grůša 4, Pavlíček 1, T. Houška 3, Kuchta 4, Janhuba 5, Hofta 1, Šťastný 1, Polesný, Homolka 3, Lánský, J. Houška 3.

Autor: Jaroslav Tošner