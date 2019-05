Juniorky VK Sever Žatec, vítězky krajského přeboru, se pokoušely vybojovat ligovou soutěž. Bily se statečně, ale neúspěšně. Pro řadu děvčat byla kvalifikace rozloučením s žateckým dresem, většina z nich totiž nastupuje na vysoké školy. Končí tak jedna éra žateckého dívčího volejbalu.

Trenér Aleš Dvořák hráčky vedl od roku 2009, tedy už od přípravky. "Byla to tehdy skupina devítiletých holčiček, které si vybraly volejbal jako svůj sport. Některé jsou poslušné, jiné tvrdohlavé, ale všechny jsou nadšené volejbalem. Vzhlížejí ke svým starším parťačkám a využívají každou chvíli proto, aby si mohly pinknout. Tady začíná jejich volejbalová část života, rodí se přátelství a utužuje parta. Na své cestě se naučí přijmout porážku, ale hlavně vydřít si vítězství. To poslední se jim dařilo náramně. Holky v sobě vždycky měly obrovskou vnitřní sílu. Umí se za sebe postavit a zabrat, když jde do tuhého. Tyhle vlastnosti jsou klíčové, přinesly jim nejednu medaili. Doufám, že jim i v dalším životě budou užitečné," loučí se se svými svěřenkyněmi jejich dlouholetý kouč.



Dvořák se ohlíží za úspěšnou sezonou 2018/2019, která vyvrcholila vítězstvím v krajském přeboru a poté neúspěšnou kvalifikací, na kterou i tak můžou být všichni v žateckém oddíle hrdí. "Byla to desátá sezona s holkami. A vůbec nezačínala dobře. Holkám se nepodařil vstup do několika zápasů, v tabulce byla až na pátém místě. Celý podzim věřily ve zlepšení, makaly naplno, velkou část tréninku dobrovolně obětovaly fyzické přípravě a celé jaro z této práce pak těžily. Odměnou jim bylo první místo v krajském přeboru juniorek a postup do kvalifikace o 1. ligu," líčí Dvořák