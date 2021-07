Lukáš Dlouhý, který podnik ovládl se svým kolegou Tomášem Kailem, dlouholetým žateckým tenistou, nyní kapitánem céčka, byl čestným hostem. V minulosti vyhrál dva grandslamové turnaje ve čtyřhře, v současnosti působí jako trenér.

Do turnaje se nově zapojily také ženy - Šnajdrová, Barčáková a Hlinková. Podle pořadatele, jímž byla společnost Turnajový král, se neztratily.

Do play off postoupilo ze základních skupin 12 dvojic. Do bojů o medaile se probojovaly páry Dlouhý - Kail, Koutník - Fryš, Gregorik - Hlinková a Fuchs - Jochman.

Ve finále Dlouhý s Kailem přetlačili Jochmana (člen áčka TK Žatec) s Fuchsem (trenér Domoušic) 6:2.

Turnaj nebyl pouze o tenise, proběhla dražba tenisových míčů z letošního Wimbledonu a také tenisové rakety, do kasy nadačního fondu Nejen srdcem přinesla 18 tisíc korun.

Všem zahrála večer hudební kapela Filip Richie.

Ondřej Holl