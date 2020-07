/ROZHOVOR/ Václav Frajt je brankářem divizního celku Lokomotiva Louny, zároveň má v oddíle na starosti mladé gólmany. V rozhovoru se rozpovídal o projektu pro brankáře, který Lokomotiva připravila.

Brankář Loun Václav Frajt | Foto: Lokomotiva Louny

Co o projektu "Trénink pro brankáře" můžete prozradit?

V brance už jsem 10 let, proto bych rád bych svoje zkušenosti a poznatky předal dál. V celostátních soutěžích mají kluby speciálně vymezené místo pro pravidelné brankářské tréninky. Bylo načase to spustit i u nás. Projekt jako takový vznikl po dohodě s naším šéftrenérem Jirkou Lindnerem, se kterým jsme si sedli a oba jsme pocítili, že je potřeba zapracovat i na našich brankářích v oddíle ve všech kategoriích. Díky tomu že jsem stále aktivní hráč, mám k této oblasti blíže. Je to pro mě nová výzva.