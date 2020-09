Habásko nemá jen jednoho psa. Nemá ani dva, ba ani tři. Doma jich chová, a to se podržte, na dvě desítky! „Za měsíc sežerou 200 kilo hovězího masa a 100 – 150 kilo kvalitních granulí. Podle toho, v jaké tréninkové fázi se nacházíme. Čím náročnější tréninky, tím víc žerou. Nemůžu je ošidit. Hodily by se mi taková malá soukromá jatka,“ říká s úsměvem.

Když sympatický muž povídá o svém koníčku, který je pro něho životním údělem, posloucháte s pusou otevřenou. Habásko, jenž vyhrál mnoho prestižních závodů, je totiž skvělý vypravěč. Ale nikoliv „lidový“. To, co řekne, je skutečně pravda. „Své psy dokážu i namasírovat. Okoukal jsem to od odborníka. Pes totiž může mít namožené zápěstí, rameno. To pak potřebuje 14 dní v klidu, teplo a masáže.“

Poutavé je také jeho povídání o tom, jak těžké je vydržet se svými miláčky, když mají „své dny“. „Když hárají holky, tak je to v pohodě, horší je to s těmi kluky. Potom se relativně sehraný tým rozdělí na dvě party – partu hárajících holek, kterým je vcelku šumák, že mají svůj cyklus, ale dalších 14 psů se změní v bandu kreténů a je těžké to udržet na uzdě. Hárající feny raději selektuji ze smečky a jezdí se mnou všude, aby je psi neviděli. Úplně nejlepší je někam odjet na 14 dnů, nechat si doma psy krmit.“

A jak se Habásko ke svému koníčku dostal? Prý zcela náhodou. „Při toulkách po Šumavě jsem narazil na kamaráda, pana Krásného. Zaujala mě jeho smečka severských psů a tak jsem si řekl, že bych to chtěl jednou také dělat. A začal jsem. Už je to zhruba 25 let. Vždycky jsem toužil mít nějakého pejska. Ale netušil jsem, že to takhle nabobtná. Mám malý domeček se středně velkou zahradou. A poměrně tolerantní sousedy. A potřebuji k sobě i tolerantní přítelkyni. Vždycky po čase odejdou, nevydrží to se mnou a s mými psy. Některé vydrží půl roku, některé několik let. Většinou za rozchod samozřejmě může můj život se psy, kterým obětuji všechno. Ale když už je mám, chci, aby se měli dobře. Nechci je mít pro zábavu, abych je jednou denně nakrmil a hotovo,“ říká vyznavač neortodoxního životního stylu.



„Žiju tím, že jezdím po závodech, to je můj život. Neměnil bych! Úplně mě to pohltilo, je to jako droga. Jezdíme opravdu po celé Evropě. Jezdili jsme ve Skandinávii, Norsko, Švédsko, Finsko, severní Rusko. Jezdíme jih Itálie, Francii. Ve Španělsku jsem ještě nezávodil, chystal jsem se do Pyrenejí, ale nevyšlo mi to. Moc se tam někdy chci podívat,“ sní milovník psů, který za svůj přístup k nim získal titul „kynolog roku 2018“ v kategorii mushing.

A ještě jedna podstatná věc na závěr – Habásko nejezdí pro medaile, to není jeho priorita. Medaile už nepočítám, dávno jsem totiž pochopil, že jezdit pro medaile nemá smysl. Důležité je, jestli se nám tam líbilo a se psy jsme si víkend užili. Medaile věším na kliku, a když už je neunese, dávám je do krabice od bot..“



Ondřej Holl