Městská sportovní hala v Lounech bude v sobotu dějištěm již pětadvacátého ročníku Veřejného halového triatlonu, který pořádá Veslařský klub Ohře Louny.

Veřejný halový triatlon v Lounech. | Foto: Ladislav Bába

Už nyní je jasné, že diváci, kteří do hlediště dorazí, budou svědky rekordu. Do uzávěrky přihlášek totiž projevilo zájem o závody přes sedm stovek sportovců!

Louny tak čeká vpravdě velká sportovní událost. Ta s sebou přináší řadu logistických a organizačních požadavků. Organizátoři nyní prosí účastníky o pomoc se stěhováním zařízení do haly, vhod jim přijde také pomoc v samotném průběhu závodu. Stěhování strojů a stojanů proběhne v pátek odpoledne. Od půl deváté večerní pak bude příprava závodů v sportovní hale. Závod vypukne už v 8 hodin ráno, potrvá do odpoledních hodin. Od 18 hodin bude probíhat odvoz strojů zpět do loděnice klubu.