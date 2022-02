Úvodní branku dali hned z prvního útoku sice hosté, ale Lokomotivě se dařilo reagovat. Mezi 8. až 10. minutou vstřelili domácí tři branky v řadě a odpoutali se od svého soupeře. Při brance Laciny na 6:3 zasáhl míč z ruky domácího střelce obličej gólmana Biskupa, který následně přenechal své místo mezi tyčemi Dohnalovi. Po brance Matěje Svobody z trháku na 9:4 si vzal oddechový čas trenér Ústí, ale hned po něm byli úspěšní Holubec s Jahnem a Lokomotiva vadla o sedm branek. Po brance Edelmana z křídla to bylo o luxusních 8 branek, ale pak se hosté vzchopili. Hra se vyrovnala a hosté dokázali během minuty a půl nasázeli tři branky a rázem byli zpátky ve hře. V čase 29:17 si domácí vzali takticky oddechový čas, v době, kdy měli v držení míč. Tento tah se povedl a byl to Edelman, který dal Ústí gól do šatny, čímž stanovil poločasový stav na 18:12.

Do druhého poločasu poslal trenér Kuliš do branky místo Tomáše Zmatlíka jeho bratra Davida. Domácím se v úvodu podařilo vstřelit dvě branky, ale pak se domácí brankostroj zadrhl a hosté začali ztrátu umazávat. Ve 46. minutě po brance Štrause to bylo už jen 24:20 a Louny si brali time. Do branky se vrátil Tomáš Zmatlík. Ten sice inkasoval z ruky Kabáta, který snížil na rozdíl tří branek, ale po rychlé rozehrávce okamžitě kontroval Lacina. Na tuto branku navázali jeho tři spoluhráči a rázem to bylo 28:21 pro Louny. V brance čaroval T. Zmatlík, který pokryl tři útoky soupeře a time si brali hosté. Do branky Ústí se vrátil Biskup, ale domácí už měli slabou chvilku daleko za sebou a utkání dovedli do vítězného konce. Na konečných 34:25 pečetil v poslední sekundě Pavlas.

„Dnes spokojenost. Konečně se nám podařilo zvítězit výrazným rozdílem. V brance nás podržel Tomáš Zmatlík a dařilo se i křídlům. Právě na obranu křídel a na jejich hru jsme se v tréninku zaměřili,“ hodnotil po zápase trenér Vlastimil Kuliš.

V dalším utkání Lokomotiva změří síly s celkem Jablonce nad Nisou. Utkání se hraje opět v Lounech a to v neděli 6. března od 17. hodin.

Lokomotiva Louny - TJ Chemička Ústí nad Labem 34:25 (18:12)

Lokomotiva Louny: T. Zmatlík (D. Zmatlík) - Holubec 7, Stříbrný 1, Lacina 5, Majtan 1, O. Kuliš, M. Svoboda 2, Edelman 4, Jahn 5, Pavlíček 5, Pavlas 1, Varga 1, Vraný 2, T. Svoboda.

Chemička Ústí n.L.: Biskup (Dohnal) - Vrběcký 6, Hart 1, Krajíček 1. Kabát 4, Konárik, Štraus 3, Karlovec 5, Šuma 4, T. Velek, M. Velek 1.

Jaroslav Tošner