Šňůru neporazitelnosti natahovali jako leteckou gumu. Teď už nevydržela. Druholigoví házenkáři HK Baník Most poprvé v probíhající sezoně prohráli. Stalo se tomu až v prvním jarním kole, kdy baníkovcům nevyšel zápas v Liberci a kapitulovali 21:24 (14:14). Překvapivě prohrály i po podzimu čtvrté Louny, když nezvládly zápas v hale poslední Plzně.

Lounští házenkáři vedli v poločase o 6 branek, přesto zůstali bez bodu, když jejich soupeř dal 11 branek v řadě. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Mostečané vyrazili do Liberce v oslabené sestavě a když se do nich navíc zakousl osmigólový domácí kanonýr Vrba, tak první zápas s nula body byl na světě. I tak byla mostecká série parádní – čítala přesně deset vítězství, jednu remízu a teď porážku. V neděli 1. března se Mostečané poprvé na jaře představí doma a hned půjde o hit kola – utkají se totiž od 18.00 hodin dva nejlepší týmy druhé ligy a to Most a rezerva pražské Dukly.