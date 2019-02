Most, Louny /ROZHOVOR/ -Házenkářky jsou nyní v azylu sportovní haly v Lounech.

Výborně fyzicky disponovaná, blond, krátké vlasy a kapitánská páska na ruce. O kom je řeč? Irena Tomášková. Hráčka, která se v Mostě prosazuje na postu pivota a své umění předvádí i v lounském azylu, kde Černí andělé hrají.

Má mnoho předpokladů být pilířem mosteckého celku. Při zranění Kláry Štolfové se šance prosadit se v týmu chytla a proti Hradci patřila mezi nejlepší hráčky na palubovce.

Zhodnoťte prosím zápas s Hradcem. Podařilo se vám vstřelit 5 branek. Forma jde tedy nahoru. Čím to je?

Každý zápas je jiný, tentokrát se dařilo hrát přes pivota a mně dávat góly. Myslím, že forma jde nám všem nahoru každým odehraným zápasem ve WHIL, kde získáváme stále více zkušeností.

Podívejme se trochu do vaší minulosti. Co vás zavedlo do Prahy?

Do Prahy jsem se odstěhovala se svým přítelem.

Jak se vám líbilo v Kobylisích?

Do Kobylis jsem se dostala náhodou, když jsem se odstěhovala do Prahy, nepočítala jsem s tím, že bych v Praze házenou ještě hrála. Příležitostně jsem se byla podívat na mostecké holky, když hrály v Praze, tam mě oslovil trenér J. Škrach. Dohodli jsme se, že se přijdu podívat na trénink. První trénink mě holky přijaly jako jednu z nich. Pak jsem kývla na nabídku hrát za Kobylisy. Byla tam dobrá parta, na kterou dodnes ráda vzpomínám a s některými děvčaty jsem stále v kontaktu. Z čehož plyne, že se mi v Kobylisích líbilo.

Proč jste se rozhodla pro návrat do domovského celku, do Mostu?

Byla jsem oslovena trenérem J. Hanusem s možností pro návrat na mosteckou palubovku z důvodu stanoveného cíle postupu do WHIL, což jsem brala jako házenkářskou výzvu a splnění si hráčského snu.

Máte půl roku v nejvyšší soutěži za sebou. Zkuste zhodnotit rozdíl mezi první ligou a interligou.

Rozdíl mezi těmito soutěžemi je hlavně v rychlosti a hraje se více silově, obrany jsou tvrdší oproti první lize. Ze začátku soutěže nám to dělalo problémy, ale teď už jsme se rozkoukaly a i my dokážeme hrát rychleji a tvrdě.

Co bylo největším překvapením pro Irenu Tomáškovou?

Vrátím se do nedaleké minulosti, překvapila mě informace, která se nám dostala po úspěšně zvládnuté baráži o postup do WHIL s J. Hradcem, že se tato soutěž rozšiřuje a Hradec v této soutěži zůstává i nadále a přistupuje ještě Poruba.

Nyní nastupujete v základu týmu a sehráváte se i s novými hráčkami. Kdy bude Most tak silný, aby nemusel hrát play out?

Sehrání se s novými hráčkami je hodně důležité a také na tom každý trénink pracujeme. Jako nováčci ve WHIL neustále sbíráme zkušenosti, což je vidět i na našich výkonech, nesmíme chtít vše hned, náš čas určitě přijde, a to se nás play out už jistě týkat nebude.

Tento pátek hrají andílci s Bratislavou, které se příliš nedaří. Jak uspět na palubovce mnohonásobného mistra Slovenska?

Týmová práce, trpělivost a dravost, to jsou obrovské zbraně, které nám už nejsou cizí. Toto bych viděla jako nejlepší recept na zápas s Bratislavou.

