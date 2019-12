Mladý házenkář Lovosic Jaroslav Trkovský, odchovanec Lokomotivy Louny, byl nominovaný do širšího kádru reprezentace České republiky. "Nominaci jsem přijal s velkým překvapením, skoro šokem. Opravdu jsem ji nečekal. Vždyť dosud jsem pořádně nic neodehrál ani za mládežnické reprezentace," řekl talentovaný mladík poté, co se dozvěděl o nominaci.

Jaroslav Trkovský v dresu Lovosic | Foto: Házená Lovosice

18letý Trkovský je momentálně čtvrtým nejlepším střelcem extraligy. Ještě v minulé sezoně pomáhal ve druhé lize Lounům. Jak nyní vypadá jeho denní režim? "Budíček po 6 ráno. Škola. Odpočinek. Učení. Cesta kolem šesté večer autem do Lovosic. Trénink. Cesta autem kolem půl desáté zpět do Loun. Odpočinek, učení a spánek. Mezi tím furt jídlo. K tomu se snažím zajít alespoň dvakrát týdně do posilovny, ale ne vždy to jde společně se školou a zápasovým vytížením skloubit. Lahůdkou jsou celodenní zápasové cesty na Moravu. Zápasy doma a v Čechách jsou za odměnu. Zpestřením a vytržením ze stereotypu jsou reprezentační srazy nebo specializované kempy. A škola? Chodím do třeťáku na gympl v Lounech. Mám individuální vzdělávací plán a zrušil jsem odpoledky. I tak je to docela zápřah, ale nestěžuju si. Zatím mě to baví a také to docela zvládám. Jsem ale rád za každou volnou chvíli. Určitě bych si rád našel čas, jako každý rok, zajet na pár dní zalyžovat do Rakouska," líčí dlouhovlasý kanonýr.