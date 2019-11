Jak druholigové áčko, tak i strarší dorostenci Lokomotivy budou hrát mimo svou halu.

LOKOMOTIVA LOUNY, to jsou především Václav Ševčík, předseda klubu, a Kamil Sochor, trenér druholigových mužů | Foto: Deník/J. Tošner

Druholigoví házenkáři Loun hrají v sobotu po obědě (13) v Libčicích nad Vltavou do důležité body. Starší dorostence, druhý tým 2. ligy, čeká v neděli cesta do Prahy, kde se utkají s Chodovem (15). (oh)