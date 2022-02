Házenkáři Loun přetlačili Plzeň. Byl to boj, oddychl si kouč Kuliš

První utkání jarní části začali domácí velmi dobře. Po úvodní brance Jahna ze sedmičky přišly i další a Lokomotiva si vypracovala vedení 4:0. Až v začínající 8. minutě dali vysokoškoláci první branku. To Stuchl snižoval na 4:1. Po další brance Loun si vzali hosté v 10. minutě time a v brance vystřídal Galušku Brušák. Domácím se přestalo dařit střelecky a když se hosté ve 24. minutě dotáhli na rozdíl jediné branky, 11:10, vzal si oddechový čas i domácí trenér Kuliš.

Závěr poločasu Lounům nevyšel. Sedmičku Jahna Galuška kryl a domácí tak šli do šatny pouze s tříbrankovým vedením.

Do druhého poločasu dostal v domácí brance šanci David Zmatlík, ale toho po necelých dvou minutách hry překonal Milý, který snížil na 13:15 z pohledu Plzně. Domácí se stále nemohli nalézt a po dvou zbytečných technických chybách se hosté ve 37. minutě opět dostali na rozdíl jediné branky – 18:17 a do branky se vrátil Tomáš Zmatlík. Louny se nakonec přeci jen dostaly z útlumu a během čtyř minut nastřílely čtyři branky v řadě a odpoutaly se na 24:18. V 51. minutě hry zvyšoval Holubec na 28:20, jenže za protesty dostal 2x dvě minuty, po kterých následovala i červená a Holubec musel opustit hrací plochu. Od té doby navíc hostující Stuchl hrál osobku na Lacinu a prakticky ho nepustil do hry. Domácí sice čtyři minuty v oslabení zvládli bez větší úhony, ale hosté postupně ztrátu umazávali až na Konečných 30:27, když poslední branku dával v čase 59:59 právě strážce Laciny Stuchl.

„Byl to boj, ale zaplať pán bůh jsme to vyhráli. Po dobrém začátku jsme se asi dost uspokojili. Na druhou stranu nám hodně pomohli Karel Holubec s Petrem Jahnem, kteří to vzali na sebe. To byli rozhodující postavy. V závěru se opět projevila nezkušenost, se kterou se stále potýkáme. Mohli jsme to v poklidu dohrát. Zbytečně jsme plašili, bláznili a dostali tak soupeře do hry. Karel Holubec je u nás na hostování. Lovosice, kteří mají v pivotech přetlak, nás oslovili již na podzim. Myslím, že je tady Karel spokojený. Má dost prostoru a navíc bojuje pro tým, za co jsem překvapený a jsem rád, že je tady,“ řekl po utkání trenér Lokomotivy Vlastimil Kuliš.

Lokomotiva Louny – HK Slavia VŠ Plzeň 30:27 (15:12)

Lokomotiva Louny: T. Zmatlík (D. Zmatlík) – Holubec 7, Lacina 5, Majtan 1, M. Svoboda, Edelman, Jahn 8/5, Pavlíček 6, Nováček, Trhlík, Pavlas, Varga 2/2, Vraný 1, T. Svoboda.

VŠ Plzeň: Galuška (Brušák) – Fait 3, Bejvl, Stuchl 10/1, Gruszka, Klaus 8, Milý 4, Jiskra, Bureš 1, Perlinger, Klesa, Vlk 1, Zach, Rendl.

Jaroslav Tošner