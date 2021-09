„Nezvládli jsme to. Bohužel. Měli jsme vyhraný zápas a díky špatné koncovce jsme rádi za bod. Nedáváme góly, ukvapená střelba. První poločas ještě šel, ale ve druhém si kluci mysleli, že to půjde samo. Bohužel. Místo, abychom přidali, tak jsme ubrali a k tomu neproměňovali vyložené šance. Dnes pro nás ztráta,“ hodnotil zklamaně trenér Vlastimil Kuliš.

Pak však začali hosté manko postupně umazávat a v 55, minutě bylo srovnáno na 26:26. Hned v následující minutě šla Košutka Flieglem do vedení a trenér Voves si bral takticky svůj druhý oddechový čas. Začalo drama. Na každou branku Soupeře dokázali domácí odpovědět. Minutu a půl před koncem poslal Kušutku do vedení Fořt, Pak sice Lacina nastřelil jen břevno jenže v čase 59:52 dokázal vyrovnat na 29:29. Při posledním útoku Košutky došlo podle hostů k faulu a dožadovali se sedmimetrového hodu. Po delší diskusi s rozhodčími zahrávali jen devítimetrový hod a z něho Fliegl jen o kousek minul růžek domácí branky.

Také druhá půle přinesla za začátku vyrovnanou hru. Tříbrankovou sérií, kterou odstartoval Lacina se domácím podařilo získat až pětibrankové vedení. To běžela 40. minuta utkání.

Z úvodního kola si házenkáři Lokomotivy přivezli bod po remíze s vysokoškoláky Plzně. Doma se chtěli předvést v dobrém světle a určitě pomýšleli na výhru nad Košutkou, která přijela pouze s jediným náhradníkem do pole a druhým gólmanem. Promarnili však pětibrankové vedení a nakonec byli rádi za bod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.