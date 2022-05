V lounské hale byla porouchaná časomíra a tak se přítomní musí spokojit s klasickými čísly, které na stolku časoměřičů obracel někdejší hráč Lokomotivy Milan Bittner. Čas byl pak průběžně hlášen včetně autorů branek a dění na hrací ploše.

Domácí sice nedali z prvního útoku branku a tak jako první skórovali hosté. Jenže pak zaúřadoval Zmatlík v brance a domácí dvěma rychlými brankami šli do vedení. Louny postupně malými sériemi navyšovaly své vedení. Po Lacinově brance na 7:2 v končící 9. minutě si brali hosté oddechový čas. Po něm dali sice dvě branky v řadě, ale hned nato se Lokomotiva opět rozjela ve svém tempu a soupeři se nezadržitelně vzdalovala.

Nové Sedlo potřetí v sezoně padlo, Podbořany smazávají manko

Necelé dvě a půl minuty před přestávkou střílel Lacina svou osmou branku, ale při obranném zákroku hostujícího hráče dopadl nešťastně hlavou na palubovku a všem zatrnulo. Otřesený Lacina se po chvíli sebral a s pomocí se odebral na lavičku. Poločas uzavíral Vacek na 18:11 pro Louny.

Rovněž druhý poločas byl plně v režii domácího celku a byl to opět Lacina, který se vrátil do hry, kdo nejen dirigoval hru, ale i střílel branky. Hosté se prakticky nezmohli na odpor a postupně jim docházely síly. V polovině 43. minuty to po další Lacinově brance bylo už o patnáct branek 28:13. Závěr utkání se již dohrál v poklidu a hráči Loun se budou moci v klidu připravit na závěrečné kolo soutěže, ve kterém je čeká derby v Mostě.

„Báli jsme se toho a myslím, že přijeli i silnější, než když jsme je v lednu porazili v Boleslavi. Rozhodl první poločas, ve kterém co střela, to gól. Až nevídaná produktivita. Tomáš v brance exceloval. Bohužel jsme měli jen jednoho brankaře, ale povedlo se. Dnes rozhodlo i to, že naši mladí kluci jsou rychlejší a dynamičtější. Se sezónou jsme se doma rozloučili dobře a teď nás čeká náročné derby v Mostě,“ hodnotil na závěr trenér Vlastimil Kuliš.

Lokomotiva Louny – HC TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 37:22 (18:11)

Lokomotiva Louny: T. Zmatlík – Holubec, Lacina 13, Knobloch, M. Svoboda 6/1, Edelman 2, Jahn 7/3, Pavlíček 3, Vacek 1, Trhlík 2, Varga 3, T. Svoboda.

Mladá Boleslav: Kuka – Jakl 2, A. Pavlíček 2, D. Pavlíček 2, Lánský 2/1, Vlk 3, Janhuba 4, Houška 3, Sojka 4.

Jaroslav Tošner