Mostecké házenkářky devět let po postupu do nejvyšší soutěže zabojují o vysněnou Ligu mistrů. A navíc v domácí sportovní hale, kde v sobotu od 16.15 v rámci kvalifikačního turnaj vyzvou španělskou Rocasu.

Černí andělé (v černém) v přípravném zápase proti druholigovému německému Rödertalu. | Foto: Dominik Síbr

Druhou dvojici soupeřů tvoří turecký Kastamonu Belediyesi a srbská ZORK Jagodina. „Myslím, že nás čekají hodně atraktivní zápasy s velmi atraktivními soupeři. My se chceme prezentovat současnou, moderní házenou s maximálním nasazením a v maximálním tempu. Jde nám o hodně, chceme postoupit do Ligy mistryň. Bereme to v klubu všichni velmi vážně, celý tým jsme na tom hodně tvrdě a poctivě pracovali a rádi bychom si Ligu mistrů zahráli a utkali se s nejlepšími evropskými týmy. Rozhodně si myslím, že se bude jednat o zápasy, které budou lidi bavit,“ vyjádřil se nový mostecký trenér Jiří Tancoš, který vystřídal slovenského odborníka Petera Dávida.