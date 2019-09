Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc srpen. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do 7. září do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za srpen:

Josef Kroupa, Jan Šeps, Jan Hocko (hasičský sport, HZS Varnsdorf)

Tři profesionální hasiči z Varnsdorfu zazářili na Světových policejních a hasičských hrách v čínském Chengdu, kde vybojovali několik medailí. Josef Kroupa získal zlato z cross-country a 2x bronz z Ultimate Firefightera, Jan Hocko vybojoval dvakrát bronz ze zápasu a bronz z týmového Ultimate Firefightera, Jan Šeps získal bronz z týmového Ultimate Firefightera.

FC Baník Chomutov (futsal)

Nejstarší futsalový turnaj na Chomutovsku – Chomutovský pohár se letos hrál už po sedmadvacáté. Po sedmé za sebou pod názvem Logistic Euro Bus Cup. Po roce opět zvítězil tým FC Baník Chomutov, který ve finále zdolal nejtěsnějším možným rozdílem tým Roko mlátičky.

Adam Lacko (motorismus, Buggyra Racing Roudnice nad Labem)

Adam Lacko se před domácími fanoušky zase vytáhl. Závodník roudnického týmu Buggyra Racing vybojoval při pátém podniku mistrovství Evropy tahačů v Mostě dvě pódiová umístění, když skončil druhý a třetí. Úřadující vicemistr Evropy je v průběžném hodnocení seriálu na třetím místě.

Anna Trnková (twirling, Žatec)

Mladičká Anna Trnková ze Žatce reprezentovala barvy svého oddílu ve francouzském městě Limoges na nejvyšší soutěž v twirlingu (sportovní tanec s hůlkou) International Cup WBTF a Grand Prix. Mezi elitou se rozhodně neztratila a se svými sestavami zaujala.

Vendula Štroblová (badminton, Super Stars Most)

Badmintonistka Vendula Štroblová překvapila při turnaji Grand Prix C dospělých v Karlových Varech, který překvapivě ovládla ve dvouhře žen, ačkolikv se spíše věnuje párovým disciplínám.

Věra Zemanová (judo SK Pro Sport Teplice)

Dalšího vynikajícího výsledku v turnaji světové tour v polské Poznani dosáhla závodnice teplického Prosportu Věra Zemanová, když dokázala i v dalším kole postoupit do finále. V něm získala stříbro.

Vojtěch Janeček (plavání Ústecká akademie plaveckých sportů)

Juniorský reprezentant prožil skvělé léto. Už v červenci si vylepšil osobní rekord na 50 metrů prsa na juniorském evropském šampionátu na 28,67, kde nakonec skončit jedenáctý. V srpnu korunoval skvělou formu účastí na juniorském mistrovství světa v Budapešti, kde opět posunul své maximum na 28,60, čímž se kvalifikoval do semifinále. Tam zaplaval čas 28,61 a nakonec skončil třináctý. I tak se ale jedná o obrovský úspěch ústeckého plavání.