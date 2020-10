Při poslední hře se i usmála a hned druhý mečbol využila. Zápas ukončila esem. Turnajová dvojka zdolala první Egypťanku v hlavní soutěži na grandslamu 6:7 (9), 6:2 a 6:4. Ve čtvrtek se o postup do třetího kola utká s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. „Bylo to upracovaný a asi bych se v tom víc nehrabala,“ řekla 28letá čtvrtá hráčka žebříčku WTA Plíšková a dodala: „Na krásu se nehraje…“

V Paříži byla během zápasu zima, váš úvodní duel často doprovázel nepříjemný, drobný déšť. Jak náročné bylo tyto těžké podmínky zvládnout?

Tyto podmínky nejsou z mých oblíbených, ale trápí se tady snad každý… Nebyla úplně taková zima, ale vadil mi déšť, míče úplně nasákly. Byly pomalé a ten styl její hry, ty kopečky, to byla blbá kombinace. Úplně mi to nesedlo. Hledala jsem se tak nějak celý zápas. Byly tam lepší momenty, ale i horší. Nějak jsem dobře necítila míč.

Hrálo se na hlavním kurtu Philippa Chatriera, který má zatahovací střechu. Proč jste si o její zavření neřekla? Uvažovala jste o tom?

Pomoc by to určitě byla, ale nechtěla jsem to vůbec řešit a nikdo to nenavrhnul.

Neuvažovala jste o teplejším oblečení? Hrála jste v sukni a tílku bez rukávů, některé hráčky měly kvůli chladu v legíny, některé dokonce oblékly bundu…

Nevím, co by muselo padat, abych nasadila legíny. Tričko s dlouhým rukávem nemusím, to jsem měla pro jistotu v tašce, ale dneska nebyla taková zima, bylo asi osmnáct stupňů.

V prvním setu jste nevyužila hned osm setbolů…

Po nich bylo těžké se v druhé sadě do zápasu dostat, ale začala jsem jí trochu líp.

Favorité to nemají na grandslamech v 1. kole většinou snadné, souhlasíte?

Moc zápasů jsem v takových podmínkách nevyhrála, takže je to cenné. V Římě, kde jsem hrála naposledy, bylo přes třicet stupňů, tady ani ne dvacet.

Soupeřka se navíc také snažila…

Mladší hráčky se umí vybičovat. Tak to bude častěji a častěji, nemají co ztratit a hrají dobře. A Šarífová navíc hrála i chytře. Tyhle holky dokážou zahrát dobře set, set a půl, ale vydržet celý zápas, to je pro ně těžké.

Finále v Římě jste musela poprvé v kariéře proti Simoně Halepové skrečovat. Jak jste na tom zdravotně nyní?

Mám tady fyzia, byl den volno, to se v těchto situacích dost hodí. Taky mi pomohlo, že jsem měla po Římě tři, čtyři dny úplné volno, a pak začínala pomalu, abych to hned nezhoršila. Není to úplně nej, ale nic, co by mě omezovalo, s mým výkonem to nemělo nic společného.

Ve 2. kole vás vítězka Roland Garros z roku 2017 Jelena Ostapenková, která na úvod hladce porazila Američanku Madison Brengleovou 6:2, 6:1. Co od zápasu čekáte?

Nemá výsledky jako pár let zpátky, ale pořád umí hrát tenis. Podmínky budou těžké a asi nebudou sedět nikomu. Je potřeba být silný v hlavě.