Louny - Hokejbalisté lounského béčka přehráli Teplice 3:1.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Hned na úvod jarní části hokejbalové oblastní ligy se hráči lounské rezervy postarali o největší překvapení kola. Předposlední celek tabulky obral o body druhé Teplice.

Plni sebevědomí a s přesvědčením, že v Lounech jednoduše získají body, přijeli k prvnímu jarnímu utkání oblastní ligy v hokejbalu hráči Teplic. Ale domácí, posilnění o několik hráčů A týmu a dorostu je rychle vyvedli z omylu. V první třetině ještě nikdo neskoroval, hrálo se ale ve vysokém tempu a zachraňovali oba brankaři.

To druhá část už byla pro diváky záživnější. Nejprve se mezi dvěma teplickými obránci šikovně prosmýkl Baňka a míček vyslaný z jeho hole se zastavil až za zády hostujícího brankaře. Teplice sice dokázaly srovnat, když dokázaly dlouho udržet domácí zamčené na vlastní polovině, ti nestihli vystřídat a unaveni už nemohli zabránit korekci. Hned na to ale gólově zakročil domácí, výborně hrající, Budiš a opět vrátil Louny do vedení.

V napjaté poslední části sice Teplice opět zatlačily domácí k jejich brance, výsledkem ale byla jen tyč a závěrečná tečka v podobě střely Šarišského do prázdné branky.

Louny B – Teplice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly Loun: Baňka, Budiš, Šarišský

Sestava: Fišer – Filipovský, Budiš, P. Turza, Hanko – Beran, Baňka, Šarišský, Szabo, Volf, Kříž, Dlouhý, Pleskač