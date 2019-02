Žatec, Most - Zranění svalu si vyžádá dvouměsíční klid, sezona ale není ztracená.

Účast na mistrovství v Plzni by pro Švancara byla jedním z vrcholů kariéry. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Žatecký hokejbalista Slavomír Švancar, opora hokejbalistů Mostu v extralize, ještě v právě probíhající sezoně do hry zasáhne. Optimistická zpráva přišla po posledním sezení s lékaři.

Právě se hrálo prodloužení semifinále Českého poháru a Švancar běžel sám na brankáře. Pak to ale přišlo. „Utrhlo se to a hned jsem ležel na zemi,“ popsal sám muž, který se letos po letech vrátil i do reprezentace, moment, který vážně ohrozil jeho další pomoc Mostu v letošní sezoně.

První prognózy také nebyly příliš optimistické. Mluvilo se až o půl roce, což by znamenalo nejen konec šancí na účast na letošním mistrovství světa v Plzni, ale také konec útoku, společně se spoluhráči z Penta, na titul.

Poslední návštěva u specialisty na svalová zranění ale přinesl lepší zprávy. „Mám prý potrhaná svalová vlákna. Nasadili jsme léčbu pomocí laseru, mám také tři různé druhy rehabilitace. Podle lékařů bych za dva měsíce mohl hrát, dohodli jsme se, že nohu za šest týdnů zkusím zatížit,“ prozradil poslední, více optimistické, verdikty lékařů Švancar. Sezona pro Švancarovy kolegy začíná už za pár dní, jejich dlouholetý lídr jim zatím bude pomáhat ze střídačky ohlídat náskok na první pozici v tabulce. „Chci se určitě vrátit na play off, vychází to akorát,“ doufá Slavomír Švancar.

A co mistrovství světa, na které se tolik těšil a chtěl o nominaci moc bojovat? „Uvidíme, musel bych se hodně dobře vrátit,“ dodal.