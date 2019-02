Žatec - Místy až drtivý tlak měli polovinu zápasu žatečtí hokejbalisté proti Meziboří. Nastřelovali ale jen tyčky a brankáře hostů, a tak si Meziboří, za proměněné rychlé brejky, odvezlo všechny body.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Žatec se v utkání nechal zaskočit, Meziboří se ujalo vedení z přesilovky v první třetině. Ve druhé pak začal tlak domácích hokejbalistů, který ale nepřinášel příliš ovoce. Naopak, Meziboří výborně bránilo, hrálo obětavě a co prošlo za obranu, s tím si spolehlivě poradil hostující gólman. Naopak Meziboří čekalo na rychlé brejky a bylo hodně úspěšné.

Žatec Meziboří 2:5

Branky Žatce: Bizoň, Málek

Sestava Žatce: Turza - Sláma, T. Filipovský, Čížek, Málek - Koudelka, Švancar, Procházka, Dlouhý, Bizoň, Krupička, M. Filipovský

Žatec nastoupil do utkání v nejsilnější možné sestavě, posílen dokonce i o hráče se zkušenostmi z extraligy. Nic to ale nebylo platné. Zatímco Žatec nastřelil v zápase čtyři tyčky, a dalších nepočítaně vyložených příležitostí zlikvidoval vynikající brankář Meziboří, hosté nakonec dali pět branek. Domácí hokejbalisté dokázali odpovědět jen dvakrát, a tak body ve druhém jarním zápase míří do Meziboří.

V tabulce regionální ligy patří Žatci tak i nadále sedmá příčka. Příští víkend mají hokejbalisté Žatce volno, 2. března se opět představí domácím fanouškům, tentokrát proti favorizovanému Jirkovu. Hrát se bude na hřišti u koupaliště od 16 hodin.