Co je pro trénink neprofesionálních sportovců důležité? Musí se dodržovat rozestupy, nesmí dojít ke kontaktům, sportovci i trenéři musí být v rouškách, nesmí se využívat kabiny ani toaleta.

V Hlubanech nebyly s výše zmiňovanými nařízeními problémy, do tréninku se zapojila zhruba dvacítka účastníků. "Všichni se chovali ohleduplně a dodržovali to, co jim bylo na začátku řečeno," uvedl na svých facebookových stránkách Karate Club Podbořany. Do budoucna tak počítá s podobným typem tréninků, ten nejbližší se uskuteční v pátek opět na fotbalovém hřišti v Hlubanech.

Tréninku v Hlubanech se zúčastnili i členové klubu Sakura Karate -do Žatec. Z pohybu byli nadšeni, ve čtvrtek plánují v Žatci samostatný venkovní trénink v prostorách za koupalištěm.

V době přísné karantény se připravovali Žatečtí hlavně doma. Trenér Vladimír Švehla pro ně natáčel dvakrát v týdnu instruktážní videa. „Nápad na online tréninky byl hodně spontánní. Bylo mi líto, že žáci přijdou o tréninky a tím i o možnost se zdokonalovat. Na internetu je sice spousta videí, podle kterých se mohou učit, ale všechna jsou v cizím jazyce a mohlo by být těžké, zvlášť pro naše menší cvičence, pochytit správnou techniku jen z obrazu. Tak jsem si řekl, že se rozhodnu sám něco natočit,“ líčí Švehla.

O dalším uvolňování ve sportu jedná s Ministerstvem zdravotnictví Národní sportovní agentura. Harmonogram postupného uvolňování totiž sportování dětí vůbec nezohledňoval. „Zatím je v té strategii uvolňování individuálního sportu na venkovních sportovištích, o dalších sportech jednáme průběžně s ministerstvem zdravotnictví,“ uvedl mluvčí Jakub Večerka.

„Výčet nemohl být podrobný a úplný. Je škoda, že v rámci rozvolňování nejsou v současné době zahrnuty také venkovní sportovní aktivity v oddílech dětí a mládeže, ale je potřeba počkat. Je přirozené, že aktivní děti by už rády začaly sportovat ve svých klubech nebo se svými trenéry, často tyto aktivity nahrazují teď rodiče,“ řekl ČTK generální sekretář České unie sportu Jan Boháč.

Prvním výsledkem jedání je právě povolení tréninků dětí za přísných bezpečnostních opatření, které musely brát na zřetel karatisté v Hlubanech.

