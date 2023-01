Domácí sice začali dobře a drželi se ve vedení do páté minuty. Pak se však začali udávat tón hry hosté. Skóre překlopili na svou stranu a už ho nepustili. Po první desetiminutovce Louny prohrávaly o 11 bodů a to se nakonec ukázalo jako rozhodující. Ve druhé části první půle odskočili hosté do osmnáctibodového vedení (20:38). Domácí své bodové manko do přestávky mírně zkorigovali, ale spokojenější byli určitě hosté.