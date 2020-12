„Nebyl to blesk z čistého nebe. I když jsme s Jirkou prodloužili smlouvu, věděli jsme, že je o něj zájem. Když máte mladého trenéra, který má úspěšně našlápnuto a který jako hráč prošel spoustu lig, tak se dá počítat s tím, že o něj bude zájem. Ale nečekali jsme, že Jirka tak rychle odejde. Mysleli jsme, že tady rok dva vydrží. Ale nabídka z Celje pro něj byla tak zajímavá, že se rozhodl odejít,“ řekl Deníku ředitel ústeckého klubu Václav Kožíšek.

V Ústí Jarošík zanechal mladý tým, který během své půlroční mise vytáhl až na třetí příčku druholigové tabulky. Vedení Army mu v odchodu nebránilo. „Nejsme v žádné krizi. Kdybychom se potáceli dole, tak bychom jeho odchod pozdrželi, nešli bychom do neúměrného rizika. Mančaft je dobře nastartovaný. Nějak se s tím popereme. Chtěli bychom navázat na úspěšný podzim,“ uklidnil fanoušky Kožíšek.

O tom, kdo se stane Jarošíkovým nástupcem, se teprve začne jednat. „Od pondělí na tom začneme pracovat a na konci prvního lednového týdne bychom chtěli po někom sáhnout,“ odtajnil strategii šéf klubu. „Není to tak dávno, co jsme hledali trenéra, takže máme nějaké portfolio. Někteří ale už mají angažmá a smlouvy většinou končí až v červnu. O to to máme složitější, ten výběr není veliký,“ přemítá Kožíšek.

Ten nevyloučil, že by tým na jaře vedl dočasný trenér. „Mohl by někdo zatím zaskočit z vlastních zdrojů, ale trenéři mládeže nemají licenci. Uvidíme, jakou cestou se vydáme. Nemůžeme ale dlouho otálet.“ Arma odstartuje přípravu 13. ledna.