Trkovský zůstal doma i kvůli škole, kterou studuje. Zatím chce útočit na titul bakaláře, jeho cílem ale bude inženýr. „Studuju na UJEPu, je to management ekonomie. Teď v červnu budu dělat bakaláře. Když to zvládnu, budu pokračovat na inženýra. Škola mi vychází vstříc, daří se mi kombinovat sport a studium. Mám speciální program, díky němu je to jednodušší."

Bude se jedna z osobností Lovosic v budoucnu věnovat řízení velké firmy, nebo by raději dál působila na sportovním poli? „Že bych třeba řídil chemičku? Spíš ten sport," směje se Trkovský. „Myslím si, že kdybych přidal svoje zkušenosti z aktivní kariéry do toho, co se naučím ve škole, tak by to nemuselo být špatný, tak bych třeba mohl dělat ve vedení klubu, v managementu. Je to jedna z možností, které se mi díky studiu otevřou."

Jaroslav Trkovský bere studium i jako dobré rozptýlení od sportovních povinností. „Mě navíc baví se vzdělávat. Je to i o tom, že házená není tolik dotovaný sport, co se týče peněz. Hodně kluků proto kouká do budoucna a studuje. Vysokoškoláků je v našem sportu nebo například v basketbalu víc než ve fotbale nebo v hokeji, kde se těch peněz točí víc. Ale určitě bych neřekl, že fotbalisté jsou hloupí, když je mezi nimi méně vzdělaných kluků."

Před časem lovosická spojka podepsala novou smlouvu. Už si umí podmínky a vše okolo ní ohlídat sám? „Tam není nic těžkého, na to nepotřebuji vysokou školu. Ani jednání nejsou nijak složitá. Tady v Lovosicích je totiž vše korektní, vztahy i dohody fungují."

A právě tento faktor je pro Trkovského dalším důvodem, proč za každou cenu neměnit dres. Zvláště pak, když Lovci budou opět útočit na medailové pozice. Ve čtvrtfinále na Severočechy, kteří skončili v základní části třetí, čeká Zubří. „Měli jsme dobrý start do nového roku, zlepšovalo se to. Věříme, že dál porosteme a dojdeme daleko. Budeme se snažit, abychom se zase s našimi skvělými fanoušky po konci sezony mohli radovat."