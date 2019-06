Jazzmani už se těší na turnaj Prague Games, florbalovou akci roku

Žatec – Skvělou zprávu hlásí florbalový oddíl Jazzmani Žatec – od 10. do 13. července se zúčastní Prague Games, největšího mládežnického turnaje na světě. Vše bude probíhat v hlavním městě pod záštitou veleúspěšného florbalového klubu Tatran Střešovice. Žatečtí do Prahy vyjedou se dvěma týmy; Jazzmani se přihlásili do kategorie B13 pro hráče 2006 a mladší a i do kategorie B16 pro hráče 2003 a mladší (za družstvo může startovat omezený počet o jeden rok starších hráčů).

Mladší žáci SK Jazzmani Žatec | Foto: archiv klubu

Žatečtí mladší žáci i dorostenci kvůli účasti na turnaji trénují i po konci sezony. „Mladší žáci se nyní soustředí na atletickou přípravu a dorostenci důsledně pilují taktiku na palubovce. Pro sportovce je příprava náročná, vždyť teplota v tělocvičně stoupá neúměrně výkonu, je proto velice obtížné v takových podmínkách trénovat,“ říká předseda žateckých Jazzmanů Tomáš Votava. Start na Prague Games bude pro Žatečany velkým svátkem. „Příprava je o to poctivější. Budeme jedním ze 400 týmů, které budou v Praze startovat. Celky se rekrutují ze 14 zemí. Mezi tradičními florbalovými zeměmi Finskem, Švédskem a Švýcarskem se budou snažit prosadit například týmy z Číny, Ukrajiny a Slovinska,“ informuje Votava. (oh)

