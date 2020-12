“Do Kolína se těším, tamní trať mi sedí,” vyhlíží už netrpělivě Adam Seeman republikový šampionát v terénu. Startovat se bude za pár dní. “Nechám tam všechno a uvidíme,” říká energicky. Odhodlaná je lounská naděje bojovat také o reprezentační dres, mistrovství světa se blíží.

Jak si Adam Seeman užil premiéru ve světovém poháru?

Splnil se mi jeden ze snů. Výborná zkušenost, jsem moc rád, že jsem mohl startovat. Na startu jsem měl velký respekt, ale postupně, jak závod běžel, to ze mě snad spadlo. Je to přece také závod, jen trochu významnější (směje se).

Dojel jste na osmnácté pozici. Spokojenost?

Nejsem s tím úplně spokojený, mohl jsem dojet lépe. Ale zase zklamaný rozhodně nejsem.

Jak závod v Táboře probíhal z vašeho pohledu.

Startoval jsem ze zadních řad. Navíc závodník přede mnou nenacvakl a zablokoval mě, start se nepovedl.

Propadl jste se až do třetí desítky.

Ano a musel jsem se pak postupně propracovávat dopředu. V jednu chvíli jsem se dostal až k patnáctému místu. Pak jsem ale zaváhal v jedné ze zatáček, ustřelilo mi to a skupina mi odjela. Nakonec to dalo na to osmnácté místo.

Teď vás čeká republikový šampionát. Bude to váš první start na mistrovství mezi juniory. Na Kolín máte dobré vzpomínky, mezi žáky jste tam vybojoval na šampionátu bronz.

Těším se, trať mi sedí. Jsou tam dlouhé rovinky, to bych mohl využít. A cíl? Konkrétní nemám. Nechám tam všechno a uvidíme.

Adam Seeman

Letos poprvé nakročil mezi juniory, patří mezi naděje českého cyklokrosu. Na dráze a silnici letos, ještě jako kadet, sbíral republikové medaile. Byl první na silnici v časovce I v hromadném závodě. Druhý dojel na dráze na trati 2 km a 3 km družstev. Bronz má z pětistovky. Loni v terénu vyhrál jako kadet tři závody národního poháru, na MČR dojel pátý. Zvítězil také na Letní olympiádě mládeže, reprezentoval na Evropských hrách mládeže.

Pokud se pojedou další světové poháry, s čím tam pojedete?

Určitě se chci nominovat. A když se to povede, tak nabrat další zkušenosti.

Na přelomu ledna a února je pak v plánu mistrovství světa v Belgii.

To je největší cíl sezony. Konkurence je velká, dobrých juniorů je dost. Budu moc rád, pokud se nominuji. Moc rád bych se tam podíval.

Jste mezi juniory prvním rokem. Jak zatím vidíte sezonu, ve které se závody spíše ruší než jezdí?

To je pravda, hodně závodů bylo zrušeno a další možná budou. Osobně mě hodně mrzí zrušení evropského šampionátu. Uvidíme, ale jsem rád, že se nyní zase závodí.

Byli jste letos také na závodech v Polsku a Švédsku.

Ano, byla to další zkušenost. V Polsku jsem v obou závodech přetrhl řetěz. Hlavní bylo si ale zazávodit.

V mezinárodní konkurenci jste v prvních dvou závodech národního poháru dojel osmý a dvanáctý.

V Mladé Boleslavi to bylo dobré. V Holých Vrších jsem měl ale technické problémy. Utrhla se mi páka a hodně jsem se propadl.

Pak přišlo zlepšení. V Rýmařově sedmý, v Jičíně pátý.

S tím jsem spokojený. Forma snad roste, jezdil jsem v kontaktu se špičkou.