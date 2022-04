Proti Lovosicím, kteří měli k dispozici pouze šestici hráčů, začali domácí ve velkém stylu. Hosté téměř pět minut nebodovali a střelci domácího celku sázeli jeden koš za druhým. Na konci první desetiminutovky bylo prakticky rozhodnuto, když Louny vedly jasně 28:17. Rovněž druhá desetiminutovka byla plně v režii domácích. Střelecky se dařilo hlavně Ondrovi Kocourkovi, který v této části hry nastřílel 15 bodů, z toho tři trojky.

Zdálo se, že se čtyři desítky diváků dočkají opět stovky, ale po změně stran se obraz hry změnil. Domácí více riskovali při střelbě z dálky, méně doskakovali pod soupeřovým košem, přihrávky nenacházely adresáta a hosté pomalu umazávali své bodové manko.

Závěrečná část pak byla hodně podobná té předchozí. Hosté sice zabojovali, ale viditelně jim docházely síly. Stovka tedy nakonec nepadla, ale to domácí mrzet nemuselo. Na své konto si připsali další výhru a se ziskem 35 bodů ovládli oblastní přebor a mohli se svými příznivci rozloučit vítězným kolečkem a plácnout si s každým z nich.

Co bude následovat dál, přiblížil hrající trenér Jakub Hnátek.

„Máme sice zaručený postup do krajské ligy, ale zatím nejsme rozhodnuti, jestli půjdeme nahoru. Chtěli bychom postavit dva týmy. Pak by A-čko šlo výš a B tým by hrál oblast. V případě, že budeme mít jen jeden celek, tak ještě s postupem váháme.“ A jaká je budoucnost samotného hrajícího trenéra? „Určitě nekončím. ještě bych chtěl hrát asi tak pět let, aby můj syn měl vzor a snažil se mě překonat,“ dodává s úsměvem Kuba Hnátek.

BA Louny - ASK Lovosice 89:73 (28:17, 55:28, 72:51)

BA Louny: O. Kocourek 28 (4x 3 body), D. Kučera 13 (3), Kocek 12 (1), Vít 10, Peterka 10, Š. Kocourek 4, Grundza 4 (1), Hnátek 3 (1), Krob 3 (1), Svoboda 2, V. Kučera.

ASK Lovosice: Härting, Anton, Staněk, J.Puchar, V. Puchar, Živec,

Jaroslav Tošner