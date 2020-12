V posvátném místě českého sportu v pražských Běchovicích se představilo na šest stovek nejlepších atletů z celé republiky, kteří si to během dvou dnů rozdali o mistrovské tituly. Závodilo se hned v deseti věkových kategoriích.

Jak si vedli závodníci a závodnice z Ústeckého kraje? V elitních závodech mužů a žen startovala pouze Lucie Svobodová (AK Most). Čtvrtá žena z MČR na dráze v disciplíně 3000 metrů překážek zápolila s délkou trati 8 km a na nejlepší nestačila. Do cíle doběhla na patnáctém místě v čase 31:31 téměř minutu za vítěznou Terezou Hrochovou ze Škody Plzeň.

V závodě juniorek patřilo za sedmou Porubčanovou deváté místo Anežce Ševčíkové (Klášterec n. O.). V žákovských kategoriích uspěli atleti kraje čtyřikrát do dvacátého místa, Nejblíže medaili byl Dan Kačur (ASK Lovosice). V kategorii mladších žáků doběhl na pátém místě šest vteřin za bronzovou příčkou. Adam Bradáč (ASK Lovosice) doběhl na desátém místě a Ema Kučerová (ASK Lovosice) na třinácté pozici. V kategorii starších žáků proběhl cílem dvacátý Jan Apolén (Atletika Kadaň).