Tak tedy už sportujete?

Připravili jsme tréninková cvičení tak, abychom dodržovali všechna nařízení a nedošlo k riziku. Máme připraveny dezinfekce a nebudeme nijak riskovat. Každopádně se vracíme k činnosti, kterou máme rádi a uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.

Ještě k těm opatřením – jak bude náročné je dodržovat?

Spolu s Lounskou správou sportovních areálů uděláme opatření tak, aby nedošlo k možnému porušení nařízení; co nejvíce budeme eliminovat riziko. Náročné to nebude, naši trenéři dostali přesné instrukce, co a jak mají dělat, stejně tak informujeme všechny členy našeho spolku.

Zdraví musí být při pandemii na prvním místě, ale určitě vás mrzí, že sezona musela být „násilně“ přerušena.

Je určitě škoda, že jsme nemohli zrealizovat všechny projekty, které jsme měli rozpracovány. Namátkou oblíbený Rybí turnaj, Čarodějnice pro veřejnost, Rodiče v pohybu nebo kempování s rodiči. Ale přijali jsme to jako fakt. Doufáme, že se ke všemu vrátíme v dalších letech, nebo měsících.

Jak vypadala situace ve florbalovém oddíle, který máte na starosti? Trénovalo se individuálně?

Probíhala individuální příprava u všech jednotlivců. Spíše jsme se ale snažili působit optimisticky, udělali jsme nějaké rozhovory a články. Hodně našich členů trénovalo díky projektu Českého florbalu „Trénuj doma“. Někdo si chodil zaběhat. Bylo to zkrátka různé.



Jak rozvrhnete tréninky do prázdnin a pak během nich?

Trénovat budeme do konce školního roku. Tradičně máme volný červenec, v srpnu pak proběhne soustředění a také začínáme trénovat na novou sezonu. Určitě připravíme soustředění i pro dospělé, protože v kategorii mužů hrají florbalisté i házenkáři vyšší soutěže.



Co ekonomické hledisko? Nedotkne se vás?

Za celý spolek Lokomotiva Louny mohu říci, že nikdy nebrečíme. Hospodaříme s rozumem a děláme jen akce, na které máme. Nedovedu si představit, že bychom udělali soustředění za statisíce, rozdali trenérům odměny a pak natahovali ruce, že nemáme na nájem nebo na běžný chod spolku. Děláme ty sporty, protože je máme rádi. Nejsme nějaký komerční projekt. Samozřejmě víme, že to bude složité. Celkově si utáhneme opasky a nějak tu situaci zvládneme. Sponzory a naše partnery oslovíme, ale chápeme jejich situaci. Víme, že to mají taky složité.

Za vás hovoří i činy, máte řadu úspěchů. Které z nich jsou vašimi nejvýznamnějšími?

Převažují úspěchy mládeže v mezinárodních turnajích. K tomu celá řada hráčů hostuje v extraligových soutěžích. Ale úspěch bereme globálně. Jsme rádi, že spolek je funkční. Snažíme se stále posouvat dál.



Co byste chtěli dokázat v tomto roce?

Chceme přihlásit celkem 24 soutěží, což je ohromné číslo. Hlavně si přejeme celou sezónu odehrát a už neřešit žádné kritické scénáře. To je náš cíl. Konkrétní cíle pak máme u jednotlivých sportů a kategorií.



Jak je náročné udržet krok s ostatními oddíly? Máte v region velkou konkurenci?

Nebereme ostatní sporty jako konkurenci. Každý si může přece vybrat sport, jaký chce, jaký ho baví na jaký má vlohy a přednosti. S nikým se ani nesnažíme držet krok. Máme jasně stanovené cíle, řídíme se spolkovým kodexem. Každý oddíl ve spolku má své soutěže, své členy a s těmi pracuje. Naopak bych byl rád, kdyby sportovci v Lounech spolupracovali, předávali si zkušenosti a informace ze svazů nebo pořádali společné akce především pro děti. Což v rámci Lokomotivy funguje, zejména pak na společných projektech mezi oddíly florbalu a házené.



Jaká je historie Lokomotivy?

Historie spolku je bohatá. Například oddíl házené loni oslavil 60 let své existence. Florbal je celkově mladý sport, v Lounech byl založen již v roce 1997. Baseball byl v Lounech již na začátku 90. let. Každý oddíl našeho spolku má svou historii. Jako největší úspěch beru to, jak se spolek rozšiřuje. Před pár lety měl celý spolek zaregistrován celkem 12 soutěží. Letos jich budeme přihlašovat 24, z toho čtyři celostátní. Házená dokonce hraje mezinárodní soutěž mládeže.

Několik lounských házenkářů hraje extraligu v Lovosicích. V současné době se jedná o Jaroslava Trkovského mladšího a Karla Holubce. Oba prošli juniorskou reprezentacemi. V širším výběru reprezentace České republiky byl Jardoslav Trkovský. Výborné úspěchy máme v regionálních florbalových výběrech. Namátkou mohu uvést Jiřího Klokočníka, Daniela Castrila nebo Víta Kraje.Členskou základnu máme velkou. V celém spolku je přes 500 členů. Stále přijímáme nové zájemce. Někdy s nadsázkou říkám, že bereme členy každého věku, a to až do 100 let. Někteří sportují, jiní se věnují zájmové činnosti, například turistice. Zájem o házenou je tradiční, florbal je celkově oblíbený sport. Členové spolku se dále věnují karate, aerobiku, volejbalu nebo dokonce kulturistice. Baseball začal psát novou historii a věnují se pálkové hře slowpitch. Nejvíce dětí a mládeže má oddíl florbalu a házené. Do našeho spolku může každý vstoupit vždy během sezony a má u nás dveře otevřené.

Dbáte na vzdělávání trenérů?

Na tuto složku dbáme velmi důrazně. Licencovaní trenéři s pravidelným dovzděláváním a základním vzděláním jsou pro nás podmínkou. Je to z jednoduchého důvodu. Trenér, to je zejména pro děti člověk, který dává obraz, má nějaké chování, může být pro dítě vzor. Také je rozdíl trénovat malé děti, nebo dospělá mužstva. Proto u nás musí mít každý trenérské vzdělání a pozitivní přístup. K dětem se musíte chovat jako „Mirek Dušín“, být jim vzorem, za jejich snažení je chválit a ne jim nadávat, když nedají gól nebo zkusí vystřelit. Zároveň se učí disciplíně, kolektivní hře, spolupráci s ostatními. Tohle vše a další věci získá trenér právě díky vzdělání. Do toho se snažíme trénovat moderně, přejímáme nové prvky a tréninkové metody. Dávno jsou pryč časy, kdy na půlce stojí „chlapík v teplákách“ a na děti jen křičí. Takto to neděláme. Také bych chtěl podotknout, že k tomu, aby trénink byl kvalitní, musí být trenérů dostatek. V každé kategorie jsou minimálně dva trenéři s licencí a k tomu nějaký asistent nebo vedoucí. Dále máme trenérskou radu, manažera sekretáře a dokonce šéftrenéra, který má odpovědnost za vedení trenérů a jejich práci. Zároveň trenérům platíme školení, v současné době webináře, aby se jejich vzdělávání prohlubovalo. V plánu máme uspořádat přednášky s výživovým poradcem, aby děti správně jedly, byl rozpracován projekt na fyzioterapeuta, aby docházelo k řádnému rozcvičení a pozápasovému protažení. Ke všemu se vrátíme, až opadnou nařízení a budeme to v našem spolku aplikovat. Děláme to poctivě a poté se to vrací v podobě úspěchů a počtu našich členů.