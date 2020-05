Žatečtí kanoisté už vědí, kdy na ně letos čekají závody. Termínový kalendář dostal konkrétní podobu, tak jako jiné sporty je jejich sezona ovlivněna epidemií koronaviru. V sobotu uspořádali na Ohři oddílové přebory.

Sportovci Lokomotivy Žatec po sobotním závodu | Foto: Lokomotiva Žatec

„Když se zavedla v půlce března opatření proti šíření koronaviru, nevěděli jsme, co bude dál. Pro mnoho trenérů a závodníků i z jiných sportů to bylo demotivační období, nevědělo se pořádně, pro co se trénuje, kdy budou nějaké závody. My jsme zvolili cestu tréninkové údržby, scházeli jsme se dvakrát týdně v otevřené přírodě. Jezdili jsme například po Ohři ze Žatce do Rybňan nebo na cvičnou peřej na Hubertus u Karlových Varů, což neodporovalo tehdy platným nařízením,“ vysvětlil trenér mládeže TJ Loko Žatec František Sajdl.