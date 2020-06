/ROZHOVOR/ Žatecká vodní slalomářka Lucie Nesnídalová brzy oslaví osmnáctiny. Sportovkyně, která má za sebou celou řadu úspěchů v mládežnických kategoriích, si v době nouzového stavu mentálně odpočinula od školy a závodění, pauza jí pomohla nabrat nové síly do dalšího dění. Pozitivně naladěná slečna kývla na rozhovor pro Žatecký a lounský deník, ve kterém prozradila, jak se připravovala a připravuje na restart sezóny.

Lucie Nesnídalová ze Žatce | Foto: soukromý archiv Lucie Nesnídalové

Jak to v současné době vypadá se závody? Byly vaše šampionáty, na které jste se připravovala a které měly být vrcholem vaší kategorie, definitivně zrušeny, nebo se uskuteční?

Nominační závody do juniorské reprezentace byly přesunuty na červenec. Mistrovství světa by se mělo konat ve slovinském Tacenu v září. V této době ale není nic jisté, takže ani my nevíme, zda se světové závody uskuteční. Nominační závody na Olympijské hry a současně do reprezentace U23 2021 se uskuteční na přelomu července a srpna. Já budu bojovat o reprezentaci do 23 let pro příští rok.