„V mém týmu už bohužel nebude z časových důvodů pokračovat trenér Daniel Vallverdú. Chtěla bych Danimu poděkovat za práci a čas, který jsme spolu mohli strávit,“ uvedla aktuálně šestá hráčka světového žebříčku dvouhry.

„Věřím, že brzy najdeme stejně kvalitní náhradu a všichni společně si v novém roce užijeme i více radosti než doposud,“ uvedla pro tenisovy.svet.cz Plíšková, která v letošním specifickém ročníku získala titul v Brisbane a po koronavirové pauze si ještě zahrála finále v září na antuce v Římě.

Vůbec se jí ale jako jedné ze spolufavoritek nedařilo na grandslamech – na Australian Open vypadla ve třetím kole a na US Open a přeloženém Roland Garros dokonce ještě o kolo dřív. „Tenhle rok bych smazala,“ řekla před dvěma týdny agentuře ČTK po vyřazení v Ostravě s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou v posledním zápase sezony.

Plíškové spolu s Vallverdúem pomáhala i Ukrajinka Olga Savčuková. O jejím pokračování se česká hráčka zatím nijak nezmínila.

Trenéra Plíšková mění pátým rokem po sobě. Po sezoně 2016 odešel Jiří Vaněk a s jeho nástupcem Davidem Kotyzou se rozešla po US Open 2017. Do srpna 2018 vydržela s Tomášem Krupou, kterého nahradila Australanka Rennae Stubbsová a od US Open se k ní přidala Španělka Conchita Martínezová. S Australankou ukončila spolupráci loni začátkem května a s wimbledonskou vítězkou z roku 1994 Martínezovou v listopadu.

Do tréninkového procesu se hodlá vrhnout za několik dní, už druhý listopadový týden. „Po nové vlně restrikcí a zhoršení podmínek k tréninku jsme se s týmem rozhodli, že se budu raději od příštího týdne připravovat na novou sezónu,“ nastínila svůj nejbližší program.