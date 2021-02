Nyní si 28letá Karolína Plíšková dá po osmi dnech odvetu.s Danielle Collinsovou z USA. V minulém týdnu na sebe narazily na přípravném turnaji Yarra Valley Classic a Collinsová po dvou tie breacích světovou šestku vyřadila. Ve čtvrtek proti sobě ve druhém kole grandslamového Australian Open nastoupí znovu.

Plíšková se v úvodním kole zdržela na rozpáleném melbournském dvorci pouhých 51 minut. Italku Jasmine Paoliniovou porazila jednoznačně 6:0, 6:2. „Zápas byl pod kontrolou i výsledek byl hodně jednoznačný. Spíš řeším svůj pocit, který byl dobrý, byla jsem od začátku do konce agresivní. Možná tam byl game nebo dva ve druhém setu trochu horší, ale zase na 12:0 tady není nikdo,“ řekla Plíšková Radiožurnálu.

Soupeřku z konce první světové stovky prakticky nepustila k síti, Italka získala první bod až v devátém gamu. „Přišlo mi, že toho moc nemohla udělat, protože já neudělala skoro nic špatně. Pak začala zmatkovat, což bylo dané tím, že jsem hrála rychle. S výkonem na první kolo jsem spokojená, teď na to navázat,“ uvedla na webu iDNES.cz tenistka, jejímž maximem na úvodním grandslamu sezony je předloňské semifinále.

Kvůli dlouhému čekání na zápas musela udržet koncentraci. „Oba zápasy před námi byly nekonečně dlouhé. Ale snažila jsem se odpočívat, jedla jsem, na chvíli si zdřímla. Občas kouknu na jiné zápasy: hrála ségra, Donna Vekičová, tak jsem to po očku sledovala. Jen to nechci dělat pět hodin v kuse, pak bych byla unavená a oči pomalé,“ řekla.

Čtyřicátá hráčka žebříčku Collinsová, rovněž semifinalistka Australian Open 2019, byla v prvním kole podobně suverénní. V souboji s Anou Bogdanovou z Rumunska ztratila jen čtyři gamy. „Připravím se co nejlíp a půjdu do toho. Věřím, že mám zbraně na to ji porazit,“ prohlásila Plíšková.

Vzájemný zápas z předchozího týdne označila za nesmírně těžký. „Myslím, že i dobrý, bohužel ne každý takový s dobrou hráčkou vyhrajete. A ona je celkem velká hráčka, bojovala pak vyrovnaně se Serenou (Williamsovou), má nebezpečnou hru. Bylo to jen o pár míčích,“ dodala.

Kristýna Plíšková, v žebříčku WTA nyní 73. hráčka světa, se s prvním grandslamovým turnajem sezony rozloučila hned v úvodu. Bitvu s Heather Watsonovou (60.) dospěl do dvou zkrácených her, v nichž si vedla lépe britská protivnice.

První set došel bez jediného brejkbolu do tiebreaku, ve kterém uhrála Plíšková pouze čtyři výměny.

Druhou sadu odstartovala mnohem lépe, avšak své vedení 3:0 ale ztratila. Watsonová se naopak vrátila do zajetých kolejí z prvního setu. V jedenácté hře odvrátila rodačka z Loun hned čtyři brejkboly a zdálo se, že má nejhorší za sebou. V tiebreaku však v klíčovou chvíli vyrobila dvojchybu a prohrála 6:7 (4) a 6:7 (3).

Pokračovat bude už jen v deblu, v němž nastupuje s krajankou Lucií Hradeckou.