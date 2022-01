A den volna si užívala také maminka závodníka Romana Engelová s manželem. Společně sledují velmi pozorně průběh každého dne a těší se z každé etapy, do které Míla dojede bez problémů. I ona má letošní Dakar z poloviny za sebou. Ale pár dnů ještě budou oba rodiče mít o svého syna strach. I když je dospělý, zkušený, šikovný.

Jak moc sledujete závod?

Je to klasika, jako každý rok. Tatínek stále sleduje live pořad z Dakaru. A já, když mám čas, zase závod na internetovém sportu, kde od rána od šesti hodin naskakují po celý den čerstvé informace z Dakaru. To je pro mne bezvadný informační kanál v letošním Dakaru. Fanoušci Dakaru se dozvědí hodně informací.

Jste tedy pořád „na příjmu“?

Určitě. A budeme až do čtrnáctého ledna, než závod skončí.

Engel musel opravovat držák výfuku. Na komplikace je nachystaný!

Letos poprvé jede syn zcela jinou kategorii. Co vy na to?

Vůbec jsem z toho nebyla nadšená. Je to na Dakaru to nejtěžší, co může být. Milan už o tom v reportážích mluvil. A když on řekne, že si sáhl na dno svých sil, tak to neříká jen tak. Kdo to nejel, tak asi vůbec neví, o čem to je. Vzpomínal na minulý ročník, kdy dojel do cíle, odevzdal motorku a mohl se věnovat sám sobě, udělat hygienu, odpočinout si. Ale v této kategorii dojede do cíle, musí si zkontrolovat motorku, opravit, co je třeba a pak se teprve věnovat sám sobě. Na Dakaru je důležité pro každého závodníka, aby se mohl po náročné etapě věnovat svému tělu a relaxovat. Tělo si samo řekne, co může a když už toho bude mít dost, tak prostě vypoví službu.

A Míla se pro tuto kategorii sám rozhodl?

Snad se to v týmu zrodilo tak, že Milan již do této kategorie dozrál a že by bylo dobré, aby si ji vyzkoušel. Věděli jsme to jako první. Míla si na svoji motorce provádí běžně servis. Možná pomáhá i členům týmu. Zkušeností má opravdu hodně. A možná by mohl v kategorii Malle Motto udělat i dobrý výsledek.

Jak jste se, jako rodiče, zachovali, když jste se dozvěděli, že pojede Malle Moto?

Řekli jsme si: „Snad to zvládne. Čím vším si ještě bude muset projít…“ A že vlastně bude všechno na něm. Úsměvné je, že tým se rozrůstá, pořídil si už komfortní kamion. A Milan si letos ani jeho komfort neužije. Ale bere to s úsměvem. Řekl mi, že je zvyklý spát ve stanu.

Engel pomohl kolegovi z týmu. Stále si drží druhou pozici.

Prozradil vám něco, co ho zaskočilo, překvapilo?

Zaskočila ho, a nejen jeho, ta zima, která tam panovala. A nepomohl ani výborný spacák, který dostal. Na předchozích Dakarech mu stačil, ale letos ne. Říkal, že je stále zmrzlý a ztuhlý.V noci, ve stanu má zimu, ráno, když jde na motorku, je zase celý zmrzlý. Rukavice,které mají hřát, nefungují. Takže si „užívá“ opravdu všechno. Co se motorky týká, tak snad zatím jen spravoval výfuk.

Mluvíte s ním každý den?

Ne, nechceme ho zbytečně rušit. Když má chvilku, tak sám napíše nebo zavolá. Ale já mu každý večer na whatsapp posílám na dálku čtyřlístek, energii a sílu.

Co říkáte jeho výkonu?

Říkáme mu s manželem, aby jel podle sebe, podle své hlavy. Každým okamžikem se může něco stát a všechno je pryč. Takže mu určitě držíme palce a těší nás, že je zatím ve své kategorii druhý. Co se mu, myslím, asi moc nelíbí, je rychlost, jakou se letošní Dakar jede. Sám říká, že to jsou vypalováky a že má pořád nohu na plynu. Míla je endurák. A tady jede sto sedmdesát v hodině. Ten, kdo jezdí motocros, tak tu rychlost má. Ale Milan, jako závodník endura, má rád technické věci. Letos si asi opravdu sáhne na dno.

Bojíte se o něj?

Můžu říct, že mám strach každým rokem větší a větší.

Budeme mu držet všechny pěsti. Věříme mu, že to dá. A hlavně, že se mu nic nestane. Ještě mu dost kilometrů zbývá. Dakar pro něj ještě zdaleka nekončí.