Žatecké áčko se utká s těmito celky: KO Česká Kamenice, SK Verneřice B, SKK Bílina, SKK Podbořany B, Sokol Spořice, Sokol Ústí nad Labem, TJ Elektrárny Kadaň B, TJ Lokomotiva Ústí nad Labem C, TJ Teplice Letná B a TJ VTŽ Chomutov B.

Na béčko v okresním přeboru čekají družstva: KK Hvězda Trnovany B, SKK Bílina B, Sokol Spořice B, Sokol Spořice C, TJ Elektrárny Kadaň C, TJ KK Louny B, TJ Sokol Údlice B, TJ Sokol Údlice C, TJ Slovan Vejprty a TJ Sokol Duchcov B.

Ondřej Holl