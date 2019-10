Podruhé v řadě prohrál v krajském přeboru Slavoj Žatec, doma nestačil na Perštejn.

Slavoj (v zeleném) sice rychle prohrával, ale postupně přebral taktovku zápasu a nakonec v utkání s Mostem jasně dominoval. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Jedinou branku zápasu dal už v 7. minutě Matěj Dolejška. Stovka diváků byla zklamaná, o rozčarování hovořil i trenér Slavoje Libor Klíč (na snímku). „Známé fotbalové pravidlo říká, že kdo nevstřelí branku, nemůže vyhrát. My jsme to proti Perštejnu potvrdili. Soupeř z minima vytěžil maximum, my nevyužili nic. Neujaly se ani ty nejvyloženější šance.“